新冠肺炎│劏房確診男留家2日終送院　漁護署帶走松鼠狗檢驗

2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情肆虐，醫院負壓病床不敷應用，當中有確診者未獲送院，包括居於深水埗基隆街101號唐樓一個劏房的21歲姓黃男子，他於上周六（28日）證實確診後繼續留家，今日（30日）中午12時許終於獲救護車載走，送往屯門醫院治理。

今日下午1時許，確診男子的母親曾抱愛犬落樓，並在大廈門口張望，其後返回樓上。（鄧詠中攝）

+ 5 + 4 + 3

21歲男子確診後一直留在不足200 呎的劏房內，屋內尚有其母親與一隻寵物犬，據悉他擔心母親會受感染，而他今午12時許獨自登上救護車送院。

衞生署帶走病人母親

今日下午1時許，男子的母親曾抱愛犬落樓，並在大廈門口張望，其後返回樓上。至下午2時半，漁護署人員穿著全身白色保護衣物到場，進入劏房將寵物犬放進寵物箱內帶走。至下午約5時半，衞生署職員身穿全身保護衣物到場，在劏房把確診男的母親接走，登上衞生署的小巴，當時該名女子帶着一個袋子，內裏有鮮橙及杯麵等。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君於記者會稱，21歲確診男子的緊密接觸者均會被送檢疫中心隔離，包括其母及劏房中使用同一個廁所的人士。

寵物犬送動物居留所檢疫

漁護署回覆查詢表示，昨日（29日）下午約4時接獲衞生署轉介，指一名居於深水埗基隆街的2019冠狀病毒病確診者的狗隻需要送往漁護署的動物居留所接受檢疫 。漁護署人員同日聯絡該名畜養人的家人，商討後安排於今日（30日）下午2時30分到上址接收該狗隻。漁護署人員已於今日按時到上址一住宅接收一隻松鼠狗，隨即送往港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫，人員已為該狗隻採集樣本進行檢驗，正等待相關結果。