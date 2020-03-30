全港兩小時逾百宗困𨋢及警鐘誤鳴　中電：40萬伏特電壓驟降0.1秒

本港過去2小時內發生逾100宗困升降機及警鐘誤鳴事故，消防員疲於奔命。今日下午4時至6時許，消防接獲至少75宗有人被困升降機報案，九龍區主要集中在旺角、尖沙咀、荔枝角及黃大仙等地，而新界區粉嶺、小瀝源、葵涌及荃灣亦有不少報案；同時，消防處亦接獲至少26宗火警鐘響鳴事件。中電表示，下午4時48分，連接屯門龍鼓灘至沙田的40萬伏特架空電纜故障，供電系統錄得少於0.1秒短暫電壓驟降，或致升降機啟動保護裝置而暫停運作。

長沙灣擎天廣場下午有升降機故障。（王譯揚攝）

中電發言人回覆查詢表示，今天下午約4時48分，中電連接屯門龍鼓灘至沙田的40萬伏特架空電纜出現故障，引致40萬伏特高壓供電系統錄得短暫電壓驟降，歷時少於0.1秒，期間電力供應沒有中斷。電壓驟降期間，部分客戶可能會遇到燈光轉暗或閃爍情況；部分對電壓改變較敏感的電力裝置，例如升降機，或會因啟動保護裝置而暫停運作。中電工程人員現正調查事故原因，中電就事件引起客戶不便致歉。

屯門區議員王德源稱接獲街坊求助，指區內有大廈升降機突然故障，所有被困街坊已安全離開。（王德源fb圖片）

屯門區議員接求助 被困街坊安全離開

屯門區議員王德源傍晚在facebook發帖，表示收到區內不少街坊求助，表示大廈內有數架升降機暫停運作，他已即時向管理處查詢，並檢查升降機運作情況及了解是否有街坊被困。據王了解，事件懷疑與區內電壓驟降有關，技工已完成緊急維修，而被困街坊亦已順利離開。