新冠肺炎│玖瓏山先後2人確診　20歲染疫女生未即時送院惹恐慌

2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情肆虐，醫院的負壓病房有爆滿之患，有染疫者稱確診後未獲安排入院治療，醫管局今日（30日）記者會上承認「第一線隔離病房」床數緊張，至下午3時仍有39名確診病人仍未送院。
根據衞生署網站資料，沙田九肚山豪宅玖瓏山已有2宗輸入的確診個案，而網上流傳一名早前從外國返港的女生前日（28日）確診，其4名家人獲送檢疫中心隔離，但患者卻未被即時送院，令屋苑住戶人心惶惶。
資料顯示，第558宗確診個案是20歲女子，居於玖瓏山傲瓏閣第3座，她於3月28日確診，但事隔2天，截至今晚8時半，衞生署網站顯示仍是「待入院」狀態。惟有住戶向管理公司查詢，獲回覆指有關患者昨日已送院，即衞生署網站資料顯示或未有及時更新。
玖瓏山於3月28日出現第2宗新冠肺炎確診個案，而截至3月30日，衞生署網站資料顯示患者仍是「待送院」。有住戶向屋苑管理公司查詢，獲告知患者已於昨日送院，懷疑網站資料未及更新。（衞生署網站截圖）
昨日網上流傳，一名居於九肚山豪宅玖瓏山的英國返港女留學生日前確診，其4名家人獲送檢疫中心隔離，但本人卻仍未獲送院，屋苑住戶人心惶惶。
玖瓏山至今出現兩宗確診個案，包括第204宗及第558宗，截至今晚7時，衞生署網頁資料顯示，後者目前仍「待入院」。
醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，截至今午3時，仍有39位確診病人待分流至「第一線隔離病房」接受治療。（歐嘉樂攝）
玖瓏山目前已有2宗確診個案，其中3月19日確診的第204宗是43歲女患者，她居於月瓏閣第3座；而居於傲瓏閣第3座一名20歲女生在3月23日病發，至3月28日成為本港第558宗確診個案。據了解，有人於網上討論區透露，衞生署其後將女生的4名家人送往檢疫中心隔離，惟患者未有送院。而截至3月30日晚上8時50分，衞生署網站資料仍顯示女生是「待入院」。惟有住戶向《香港01》透露，曾致電屋苑管理公司查詢，獲回覆指患者已於昨日送院。
網民指玖瓏山屋苑先後有2人確診，情況令人憂心，有人質疑為何衞生署先安排確診者的密切接觸者離開，卻讓染疫者繼續留在大廈內，而非盡早把患者先送走隔離。有業主則在網上討論區透露，已有人在患者居住大廈的升降機及出入口大堂位置進行清潔消毒。