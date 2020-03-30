新冠肺炎│玖瓏山先後2人確診　20歲染疫女生未即時送院惹恐慌

2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情肆虐，醫院的負壓病房有爆滿之患，有染疫者稱確診後未獲安排入院治療，醫管局今日（30日）記者會上承認「第一線隔離病房」床數緊張，至下午3時仍有39名確診病人仍未送院。

根據衞生署網站資料，沙田九肚山豪宅玖瓏山已有2宗輸入的確診個案，而網上流傳一名早前從外國返港的女生前日（28日）確診，其4名家人獲送檢疫中心隔離，但患者卻未被即時送院，令屋苑住戶人心惶惶。

資料顯示，第558宗確診個案是20歲女子，居於玖瓏山傲瓏閣第3座，她於3月28日確診，但事隔2天，截至今晚8時半，衞生署網站顯示仍是「待入院」狀態。惟有住戶向管理公司查詢，獲回覆指有關患者昨日已送院，即衞生署網站資料顯示或未有及時更新。