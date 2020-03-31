【新冠肺炎】賊人旺角藥房偷6盒口罩　店東CCTV揭發及時追回失物

疫情持續，外科口罩仍然需求甚殷。旺角一間藥房，於昨日（30日）晚上被偷口罩，店東從閉路電視發現及時追出，再與賊人糾纏，雖然被賊人逃脫，所幸6盒外科口罩失而復得。

涉事藥房被偷去6盒口罩，幸店東及時追回。（陳永武攝）

口罩緊張！旺角荔枝角道1號一間藥房，於30日晚上8時許發生盜竊事件，一名男子疑盜去多盒外科口罩逃走，被藥房東主喝止及窮追，檢回失物但被疑人逃脫。警方稱，涉案疑人年約35至40歲。

警方指，接獲上址店舖職員報案，懷疑賊人盜去藥房6盒外科口罩，價值共約1,300元。職員其後追至約10米外制止疑人，並起回失物，但賊人其後逃去。警員接報到場，案件列作「盜竊」，交由旺角警區刑事調查隊跟進。

據該藥房姓李東主稱，他本於該店舖打工，及至2013年，他從上任老闆手上，頂手此藥房至今。惟受疫情影響，生意大不如前，夥計也辭退，只有他一人獨自看舖。由於要「一腳踢」，故加裝了多個監控裝置的閉路電視。

事發時，他在舖內從「天眼」發現一名男子在舖外偷走多盒口罩，連忙追出及喝止，雙方曾拉扯及糾纏，有途人目睹代報案及協助，賊人恐事敗，棄下多盒口罩落荒逃去。他指出，最近經常有人偷竊，幾乎日日都有，主要偷口罩及廁紙之類，近來經常缺貨的貨品。