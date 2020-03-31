配對公司「愛情中轉站」誇大會員人數5倍　海關拘捕27歲男東主

香港海關接獲舉報指，位於旺角朗豪坊一家配對約會公司，涉嫌以不良營商手法銷售配對約會服務。海關展開調查發現該公司向會員聲稱的註冊會員人數與實際人數有5倍差距，實際會員數目只得100多人，遂以涉嫌違反《商品說明條例》，拘捕一名27歲男東主，案件仍在調查中。

配對公司誇大會員人數5倍，海關拘捕27歲男東主。（黃偉民攝）

版權及商標調查科不良營商手法調查組指揮官楊郁文表示，海關較早前接到10多名市民舉報，報案人年齡介乎20多歲至40多歲，來自不同行業，指一間位於旺角區的配對約會公司，涉嫌以不良營商手法銷售配對約會服務。海關展開深入調查，發現這間公司涉嫌向消費者作出虛假聲稱，包括公司註冊會員人數，以及男女會員比例，均與事實不符。當中公司向會員聲稱的註冊會員人數與實際人數有5倍差距，而這間公司對男女顧客聲稱的會員比例不同。



其中一名男受害人30多歲，報稱為技術員，損失8,000元。經調查後海關以涉嫌違反商品說明條例，拘捕一名27歲男東主，並搜查公司，案件仍在調查中。楊郁文指，涉事公司2019年5月註冊，向會員收會員費，由2000元至3萬元不等，以提供配對服務，實際會員超過100名，但比公司聲稱的人數少5倍。

翻查資料，涉事公司「愛情中轉站Loveaholic」位於旺角朗豪坊15樓，登記人為一名黃姓男子。較早前一班苦主在民主黨深水埗區議員袁海文協助下召開記者會，包括有男受害人投訴公司誇大女性比例，簽約後拒絕提供配對，更有前員工指控目擊老闆以朋友照片，偽裝成會員照片發給顧客。

海關提醒商戶要清晰及準確地向消費者說明有關服務的詳細資料，亦提醒消費者購買服務時光顧信譽良好的商戶，如有疑問應向銷售員立即查詢，以確定服務相關資料準確無誤才決定購買，付款後亦應保留相關單據，以便日後有需要時作出跟進。

根據《商品說明條例》，商戶將虛假商品說明應用在向消費者提供的服務，即屬違法，一經定罪最高罰款港幣50萬元及監禁5年。如果市民發現有違反商品說明條例的事宜，可致電海關24小時熱線2545-6182，或透過電郵舉報。