【新冠肺炎】八鄉少訊中心檢疫中心今啟用　單位設床舖、摺凳

2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情持續，截至昨日（30日）本港累積682宗確診個案，檢疫中心需求與日俱增，政府早前徵用八鄉少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營，用作檢疫中心。首階段改建工程已經完成，包括4座獨立檢疫中心，可提供88個單位，今日（31日）移交予衞生署。次階段工程為在操場上加建120間組合屋，據警方片段可見，為兩層組合屋，初步已成形，預計於4月底完成後交予衞生署。

次階段工程中，部分兩層組合屋已成形。（警方影片截圖）

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為確保有足夠檢疫中心作強制隔離，政府早前已徵用鯉魚門公園度假村、第2號八鄉少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營及及第3號西貢戶外康樂中心，已陸續興建組合屋隔離營。記者上月25日曾到八鄉少年警訊中心視察，發現一個操場以水馬圍封，場內放有紅色的工字鐵，疑進行組合屋地基工程。空地四周有部份地面已被挖掘成一條深坑，旁邊有一堆碎石，估計在挖掘渠道。

至今日（3月31日），警方在「香港警察」Facebook公開工程最新進度，片中可見，操場上有部分組合屋已初步成形，為兩層式設計，部分組合屋則未建好，只有支架，有吊臂車將工字鐵吊起，繼續趕工，根據食衞局早前提供的資料，估算工程要動用約5,000多萬元。至於4座獨立檢疫中心所提供的88個單位，是翻修中心現有設施而成，食衞局早前指斥資約1,000多萬元，片中可見單位已放有傢俱，包括有床舖的鐵床、摺枱及摺凳，布衣櫃及日用品等。

警方表示，警方借出八鄉少年警訊中心，供政府用作檢疫。首階段改建工程已經完成，並於今日正式移交予衞生署。首階段包括4座獨立檢疫中心，可提供88個單位。次階段工程已經展開，將於操場上加建120間組合屋，預計於4月底完成後交予衞生署。檢疫中心將會由民安隊管理，警方會提供協助。