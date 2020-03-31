【新冠肺炎】RedMR：尖沙咀分店休業兩日　安排員工進行病毒測試

2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情肆虐，衞生署今日公布小型爆發群組，5名確診個案曾一同前往卡拉OK RedMR，其2名同行者被送往檢疫中心隔離。RedMR表示今日接獲衞生署通知，涉事的尖沙咀分店今（31日）、明兩日休業，進行深層消毒及清潔，並會安排所有員工進行新型冠狀病毒測試，其他分店則未受影響。 同業Neway亦如常營業，記者現場所見，有不少顧客唱歌消遣。

3月24日7人到尖沙咀RedMR唱歌聚會，至今當中有5人確診。（歐嘉樂攝）

卡拉OK RedMR發言人羅小姐向《香港01》表示，今日接獲衞生署通告指，有確診患者於3月24日潛伏期內到訪尖沙咀分店，而分店曾於26日進行大規模的清潔及消毒，顧客進入分店亦要量度體溫。尖沙咀分店今、明兩日休業，再作徹底深層消毒及清潔，並會安排分店所有員工進行新型冠狀病毒測試。她強調，RedMR各分店職員沒有互相支援的安排，所以除了尖沙咀分店，其他分店不受影響。

RedMR尖沙咀分店休業兩天，但其他分店照常營業。（林振華攝）

RedMR facebook表示，患者曾於一間獨立房間消費。RedMR稱，為配合政府最新防疫措施，縮減一半入座率，每房間不會超過四位客人，客人進入店內必須佩戴口罩、探熱及以酒精搓手液搓手，又稱拒絕招待任何正接受強制檢疫電子手帶人士進入RedMR任何分店。

Neway沙田分店仍有不少人光顧。（王譯揚攝）

記者傍晚時份前往RedMR旺角、灣仔及銅鑼灣分店，3店照常營業，員工為進入店舖人士量度體溫及酒精消毒。同時，另一間卡啦OK Neway疫情之下同樣如常營業，沙田分店有不少顧客前來唱歌消遣。