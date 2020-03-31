新冠肺炎│RedMR爆感染群組　Neway人流不絕　客：唔會戴住口罩唱

2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情肆虐，衞生署今日公布小型爆發群組，5名確診個案曾一同前往卡拉OK RedMR，其2名同行者被送往檢疫中心隔離，目前涉事尖沙咀分店休業兩天，其他分店如常營業。 疫情期間，除了RedMR照常營業，Neway同樣未有暫停營業，記者於Neway沙田分店現場所見，有不少顧客「唱K」消遣，多間「K唱」傳出歌聲。有顧客稱「困咗屋企好耐」，遂與出門「唱K」，她不擔心感染，不會戴着口罩「唱K」。

記者傍晚於沙田分店查詢時，正有數名顧客待候職員準備「K房」。（王譯揚攝）

記者傍晚於沙田分店前枱查詢時，正有數名顧客待候職員準備「K房」，同時最少5間「K房」傳出歌聲，另外2間「K房」有人步出。半小時內不斷有顧客出入，最少3批顧客光顧。

馮小姐稱被困家中多時，今日與友人到Neway「唱K」。（王譯揚攝）

顧客馮小姐晚上一行兩人「唱K」，她不擔心因此受感染，指「K房」的衛生情況與平時一樣，可以接受，不會擔心咪高峰不乾淨。她會做防疫措施，包括帶備消毒濕紙巾、口罩及勤洗手，但「唱K」期間不會戴着口罩，她認為注重清潔及運動加強免疫力更重要，「唔會擺好多注意力喺個病毒啲，會keep住（維持）自己乾淨、衛生，做多啲運動。」

馮小姐稱，以往很少「唱K」，「但今日好想唱，因為真係困咗屋企好耐，又home office（在家工作）。」

另一名顧客同樣稱不擔心感染風險，與一友人「唱K」，表示會勤洗手防疫。