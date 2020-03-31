【8.31七個月】警多次引限聚令警告　社區主任﹕警查5人稱要票控

今日為8月31日太子站衝突七個月，網民發起獻花活動，為「限聚令」生效後首個與反修例相關的活動。踏入晚上8時，太子道西及砵蘭街交界陸續有人聚集叫囂，防暴警在一間餐廳門外截查5人，鴨脷洲邨社區主任陳堡明事後在facebook表示，當時他亦在場，防暴警上前稱要搜身，連同他在內合共5人被要求一字排開，並指他們違反法例，多於四人集會，並指要票控，陳稱他與另外被截查的4人互不相識，質疑警方以「限聚令」執法不合理。 2小時後，防暴警拉起封鎖線，截停搜查在入面的人士，當區區議員指警方以警例作截查，但同時指有機會觸犯香港法例第599條《預防及控制疾病條例》中不准多於4人在公眾地方聚集的規例，可被判罰款2000元及監禁6個月。

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今（31日）傍晚時份，太子站B1出口外，防暴警拉起封鎖線圍封獻花區，警方當時多次以擴音器表示，由於疫情嚴峻，為免增加社區傳播風險，要求在場人士離開。至晚上8時，太子道西及砵蘭街交界陸續有人聚集叫囂，當時門外站了約5人，包括民主黨鴨脷洲邨社區主任陳堡明。陳堡明事後在facebook表示，當時警員突然稱要搜身及拍攝他們，要求他們五人一字掛開，指他們違反法例，多於四人集會，並要票控他們，如果再被截查，將會將他們拘捕帶署。

陳堡明事後接受傳媒訪問時表示，他今晚單獨行動，與其他被截查人士互不認識，警方稱要票控他們，他質疑警方以防疫措施作政治檢控。日後即使他收到有關罰單，他稱亦不會認罪，而他在警方鏡頭前，亦已表明與其他人互不認識。

至晚上10時，防暴警在太子道西及大南街拉起多條封鎖線，並將在封鎖線內的市民及記者分開，非紙媒及非主流媒體的記者一律被檢查記者證後才可以離開，而市民則被截停搜查。油尖旺區大南區議員李國權亦在場，他指自己獨自一人，警方用警例截停搜查，他認為是適合，但其間警方曾向被截查人士稱有機會違反「限聚令」，可被判罰款2000元及監禁6個月。他指當時一名少女受傷流血，警方突四面包抄拉起封鎖線，市民無動機聚集，而是被逼留在現場，要求警方考慮是否需要作票控。最終，被截查的市民獲放行，但警方表示已記錄所有人的資料，會保留追究權利。

警方亦多次開咪向在場人士表示，所有人士不可聚集多於4人的聚集，又要求記者不要站在一起，保持適當的距離。

林先生表示，晚上10時許，他今晚獨自外出，站在荔枝角道及太子道西交界一個公園外，突然有防暴警員上前截查，將他連同另外約10人，帶入公園內截停搜查，警員指他們疑違反新規例，將他們的個人資料記錄下來，稱不排除日後會作出檢控，其後他們獲准放行。

因應疫情，政府日前根據第599章《預防及控制疾病條例》的公共衛生緊急事態規例，公布禁止多於4人在公眾地方聚集的措拖，並在周日（29日）凌晨零時起生效。行政長官林鄭月娥今早（31日）表示，警方目前以口頭解釋及警告的方式執法，但不排除日後會不經警告，直接向違例人士發出2000元罰款告票。