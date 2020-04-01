【街頭襲警】胖漢旺角街頭肉搏4警　被噴椒制服拘捕

旺角街頭一名胖漢疑因警方交通執法問題，與4名警員發生衝突。網上片段拍得該名胖漢與警員初生口角，繼而與一名男警肢體衝突，兩人扭作一團，胖漢用雙手連擊男警，被警員向面部噴胡椒噴霧，其後被4警聯手按壓在地制服。警方指當時警員於上址處理一宗交通意外，途經38歲姓潘男子突然情緒激動，先後以手襲擊兩名警員，另外兩警制服男子時受傷，他涉嫌襲擊警務人員被捕。

兩名警員於現場駐守。（黃廸雯攝）

事發下午近2時，當時4名警員旺角咸美頓街及彌敦道交界處理一宗交通意外案件，一名38歲姓潘途經男子情緒激動，先後以手襲擊兩名警員，另外兩警於制服男子時受傷，其間兩名警員一度使用胡椒噴劑及警棍。潘男涉嫌襲擊警務人員被捕，與4名受傷警員被送往廣華醫院治理。案件交由油尖警區刑事調查隊第一隊跟進。

網上片段所見，當時一名身穿綠色T恤黑短褲、身形略胖的短髮男子，於現場與3名軍裝男警及1名便衣女警口角，軍裝警員指向該名胖漢稱「唔好再郁喇吓」，女警又稱「冷靜啲」，胖漢激動高呼「你要控制場面呀！你唔好再騷擾我」，警員回應「無人騷擾你」。

胖漢與警員舉手互指，其間疑手部互碰，胖漢斥：「你唔好再掂我隻手呀！」另一名男警雙手按其肩膀及手臂疑欲制服，胖漢即時將男警推開，兩人隨後扭作一團，胖漢用手不斷擊向男警，旁邊警員分別拿出手銬及警棍試圖制服他不果，再以胡椒噴霧射向其面部，並一同上前將他按壓在地。