【張國榮逝世17年】限聚令下40歌迷現身　文華東方酒店外各自默哀

「當你見到天上星星 可會想起我？」是4月1日既是愚人節，亦是一代巨星張國榮的死忌。2003年沙士期間，張國榮在中環文華東方酒店一躍而下，像是向無數歌迷開了一個令人無法釋懷、心如刀割的「玩笑」，就如結痂未癒的傷疤，每年今日都會勾起歌迷的傷痛。 今年因應新型冠狀病毒肺炎疫情，張國榮歌迷會17年來首度取消公開悼念活動，但一眾歌迷仍懷着思念，自發到文華東方酒店外悼念。踏入傍晚6時41分，在無「大台」指揮下，歌迷各自默哀，「願意今生約定他生再擁抱」。

歌迷到文華東方酒店外追憶，懷念一代巨星張國榮。（余睿菁攝）

「哥哥」張國榮離開第17個年頭，歌迷會早前宣布，因應疫情持續，未能向政府申請牌照舉辦任何公眾活動。不過，今日下午開始，陸續有歌迷帶同鮮花到文華東方酒店外悼念，花海中的心意卡上寫有「Leslie：miss you so much！ 願"榮"光歸H.K.」、「你離開了 卻散落四周。哥哥，掛住你啊。我們一起祝願世界變好。」、「哥哥：我們永遠懷念您！夢中見」。

歌迷呆望酒店天台沉思

現場人數不及往年，但歌迷對偶象的思念卻有增無減，有歌迷輕靠電話亭，望向酒店天台沉思，亦有歌迷打開畫簿，用一筆一劃描寫當刻心情。踏入傍晚6時41分，即張國榮墮斃一刻，逾40名歌迷低頭默哀，中環雪廠街變得沉寂。

馬小姐及溫先生一同到場悼念張國榮，馬小姐希望「哥哥」的音樂可以為港人打氣。（余睿菁攝）

女歌迷：你離開了，卻散落四周

歌迷馬小姐與前男友溫先生下午酒店外獻花，雖然兩人已分手一段日子，但「哥哥」卻成為兩人的維繫，馬小姐引用《左右手》的歌詞，欷歔地說：「你離開了，卻散落四周，每年4月1日，周圍都會播哥哥嘅歌，一直維繫好多人。」

過去17年，馬小姐每年都堅持在4月1日到來追憶偶像，當談到對「哥哥」的思憶，馬小姐語帶哽咽吐出不捨之情：「咁多年，我都企喺呢度諗，點解會走咗去，點解唔搵多啲朋友陪、搵朋友幫，過咗17年，都諗唔明點解要離開我哋，到依家仲係接受唔到。」

「各自到場 唔過4個人就唔擔心」

為張國榮心醉多年，馬小姐坦言最難忘是「哥哥」《跨越97演唱會》上的風采，「佢着紅色高踭鞋上台，係好破格，好大膽，佢真係好靚，好有藝術感」。張國榮生前作品多不勝數，首首觸動人心，馬小姐最愛是《為你鍾情》，希望憑歌為現時的香港打氣，「任何時候，有愛就已經好好」。

疫情肆虐下，港府勸籲市民減少人群聚集，在「限聚令」下禁嚴巿民聚集。馬小姐相信歌迷都是獨立各自到場，「唔超過4個人就唔使擔心，而且今日唔係集會，都嚟咗咁多年，諗唔到有咩原因今年唔嚟」。

內地人管先生首次到場悼念偶象，坦言一年一次，不能不來。（余睿菁攝）

警到場提醒勿過份聚集

從江西來港升學的管先生首次到文華東方酒店悼念一代巨星，他得悉「限聚令」正在生效，但坦言「這是一年一次的紀念日，不能錯過，來的時候沒想太多」。管先生透露，早年開始接觸張國榮的音樂及電影，隨即被深深吸引，「我覺得他十分專業，在電影及歌曲都做得非常好，給予我很大的鼓勵」。

至晚上近7時許，數名警員到場，指因應疫情，提醒現場歌迷「企疏啲」，又指根據「限聚令」不能多於4人聚集，歌迷其後漸漸和平散去。