15歲少年遭禁錮虐打影裸照　被屈欠債簽4萬欠單　7人被捕最細14歲

警方破獲非法禁錮及勒索案。一名15歲輟學少年本月初透過朋友認識一名男子，上周誤信對方可介紹工作「搵快錢」，凌晨相約天水圍見面，卻遭7人禁錮於元朗南生圍偏僻處，遭拳打腳踢兼誣衊欠債，脫掉其衣物拍裸照，又以煙蒂「辣」心口，再迫其簽下10多張共4萬元欠單，疑作日後勒索之用。少年遭禁錮、虐打及威嚇2個半小時後獲釋放，他返家後報警。警方調查後，日前將7名涉案疑犯拘捕，各人年齡介乎14至30歲。

15歲少年遭5男2女非法禁錮、虐打及拍裸照，寫下10多張欠單。（黃廸雯攝）

受害人為15歲輟學少年，本月初透過朋友認為一名男子，2人並不熟稔。至上周五（27日）晚上約9時，該名男子向少年訛稱可介紹「搵快錢」的工作機會，提供提款卡讓他代為提款，事後會給予現金報酬。少年信以為真，遂相約上周六（28日）凌晨約3時在天水圍見面。

少年應約時，男子與另外2名陌生漢現身，與少年一行4人乘車乘車往南生圍一處偏僻地方，抵達後再有4名陌生男女乘另一輛白色車抵逹。現場5男2女突然向少年發難，誣衊他欠約見男子債項，要求他償還。少年慘遭禁錮，其間慘遭拳打腳踢及以間尺揮打，手機及身份證被奪去，又曾要求他致電回家，着家人拿4萬元到來「贖身」。

由於少年無法拿出4萬元，７人將其衣物脫下及拍裸照，多人對他拳打腳踢，又以煙頭「辣」心口，迫他寫下欠單，以便日後勒索之用。經禁錮２個半小時後，少年寫下10多張欠單後，7人施施然登車離去。少年穿着小量衣物跑回大路，截乘的士回家，抵家後仍擔心不已，遂將事件告知母親，同日報警。

警方接報後深入調查，本周一及周二突擊搜查元朗、屯門及深水埗多個單位，將涉案的5男2女拘捕，各人年齡介乎14至30歲，包括14歲學生、輟學生、銷售員及汽車維修員等，部分人有黑社會背景。他們涉嫌非法禁錮、勒索、襲擊致造成實際身體傷害及盜竊，全部被扣留調查。當中3名被捕人士被暫控上述罪名，明日於粉嶺裁判法院提堂。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。

元朗警區反三合會行動組第２隊高級督察李家榮表示，新型冠狀病毒病（COVID-19）疫情致學校停課，有不法之徒利用年青人「搵快錢」心態，以不同藉口哄騙他們見面，其後施以毆打及拍祼照，甚至勒索。李家榮呼籲年青人及家長小心「搵快錢」陷阱，以免得不償失。