柴灣興民邨聚賭問題3年零檢控　直播遇襲受驚謝妙儀：繼續求真

東區區議員謝妙儀及助理日前直播興民邨聚賭情況時，遭賭徒襲擊，二人同送院。事隔1日，在直播中飲泣及氣喘的謝妙儀發表回應，指自己受驚過度情緒起伏，區內聚賭問題非一朝一夕，要求警方嚴肅處理襲擊案，質疑政府部門執法力度，強調會繼續求真改善社區。 房屋署回覆《香港01》指過去3年曾收6宗有關在公眾地方賭博的投訴，但由於沒有住戶被定罪，故沒有住戶因此而被扣分。

東區區議員（興民選區）謝妙儀與男助理日前直播邨內聚賭時遇襲，一名男子被警方帶走。（資料圖片）

因應新冠肺炎疫情，港府實施禁令限制公眾聚會多於4人。東區興民區議員謝妙儀與男助理，周二（3月31日）凌晨時份直播柴灣興民邨內聚賭情況時，被2名男子襲擊，謝和助理需要送院。警方以涉嫌「普通襲擊」拘捕1名69歲姓何男子。

事隔1日，謝妙儀在fb綜合回應，指身體無大礙但受驚過度情緒起伏，區內聚賭問題非一朝一夕，另外還有噪音及山坡垃圾等情況。她要求警方嚴肅處理襲擊案，更應向刑事恐嚇及非法聚賭方向調查。她又質疑政府部門執法力度，強調會繼續求真，改善社區。

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房屋署回覆《香港01》查詢，指根據屋邨管理扣分制第B12條 「在公眾地方非法賭博」，如住戶在其所居屋邨內公眾地方因違反《賭博條例》而被定罪，相關的租戶會被扣5分。根據紀錄，興民邨在過去3年曾收到 6宗有關在公眾地方賭博的投訴。由於沒有住戶在公眾地方違反《賭博條例》而被定罪，故沒有住戶因此而被扣分。



房屋署指房委會一直關注邨內非法聚賭情況，轄下屋邨辦事處會與區內警署保持緊密聯絡，當收到或發現屋邨內有聚賭活動時，會報警及通知警方安排持續的執法行動。此外，屋邨辦事處會加強巡視懷疑有聚賭活動的地點，有需要時，會聯同房屋署特遣隊作出管制行動。辦事處同時會定期透過屋邨通訊、通告，以及屋邨管理諮詢委員會等發放訊息，加強宣傳及教育，提醒居民切勿非法聚賭。