【有片】上水44A小巴舞龍擦石壆　乘客搶軚驚呼　57歲司機被捕

網上流傳片段一輛上水44A小巴昨日（1日）下午時份，駛至元朗公路往屯門方向時突然左搖右擺 ，切雙白線後非常靠近高速橋邊擦石壆。乘客驚呼，不斷要求司機停車，有人放聲痛哭，但司機不為所動。男乘客上前搶軚控制小巴，另有人打開車門。 警方今日以涉危險駕駛拘捕一名57歳小巴司機。《香港01》曾到屯門西鐵站下小巴站了解，站長確認涉及44A號小巴線，認為乘客可先了解司機精神狀態，不宜驚呼甚至搶軚，尤其片中所示正在高速公路行駛。負責人則表示涉事司機姓盧，過去4年沒發生交通事故，事發後思維清晰。

交通警在屯門西鐵站小巴總站尋獲涉事小巴。（鄧栢良攝）

警方表示，昨日(1日)約下午4時40分，接到小巴乘客報案，指一輛小巴沿元朗公路往屯門方向期間，司機的駕駛態度及精神狀態懷疑有問題。警方接報到場，該名57歲姓盧男司機報稱不適，人員即時要求小巴公司安排另一輛小巴接走乘客，及安排另一名司機駛走小巴，案件由新界北總區交通部積極跟進調查。警方今日拘捕姓盧男司機涉嫌「危險駕駛」。

警方已扣留涉案小巴作進一步檢驗，亦已成功聯絡部分小巴乘客，並在上述小巴路線車站張貼通告，呼籲更多乘客向警方提供資料。警方會循司機的身體及精神狀態、駕駛態度及車輛機件問題調查案件。任何人士如有案件有資料提供，可致電3661 3800 與新界北總區交通部聯絡。

「阿叔唔該你停！救命呀！」

從網上流傳片段顯示，一輛上水44A小巴昨日沿元朗公路往屯門方向行駛時突然左搖右擺 ，引起乘客恐慌及鼓譟，有乘客對司機說：「喂！司機停車！」、「你真係玩嘢呀，咁樣嘅。你唔舒服停車呀嘛！」然後見小巴疑切雙白線後非常靠近左方高速橋邊擦過。乘客驚呼，「天橋嚟架呢度！返返去右邊！」不斷要求司機停車。「阿叔唔該你停！救命呀！停呀！停車呀！」有人放聲痛哭，但司機不為所動。小巴先後兩度靠近路壆，第二次時造成震動。男乘客上前搶軚控制小巴，另有人打開車門。

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小巴站長批評乘客搶軚

《香港01》今早到屯門西鐵站小巴總站了解，現場有交通警在小巴站調查，負責人潘女士指涉事姓盧司機已被停職，形容他性格不暴躁，而且在職4年沒有發生交通意外，身體亦無特別病痛，聘請時通過試車。她表示昨日盧司機向公司交代情況時思維清晰，稱被大車逼向路邊，需要公司調派另一輛小巴過客，而現場無人受傷。她認為乘客拉開車門更加危險，而司機落高速橋時未必能立即停下，要在路邊停，相信小巴當時沒有偏離路線。

站長亦確認涉及44A號小巴線，但仍在查找涉事司機了解事件。他指出司機是否本身身體狀況有問題仍是未知之數，不能單憑片段判斷對錯，而乘客要求停車，他質疑：「有人嗌停車你就停車，唔係站頭呀，嗰條高速公路咖，行緊100（公里時速）咖，你嗌停就停呀？」又批評乘客搶軚更危險，大叫更會騷擾司機。

他表示會了解涉事司機年紀及身體情況再處理，但指小巴司機大多為退休人士「搵茶錢」，不存在多駕駛賺更多錢的情況。他稱乘客可先了解司機精神狀態，不宜驚呼甚至搶軚，可拍他看看有無反應，如果完全暈倒或睡了則真的有危險，否則在高速公路搶軚更加危險。

朱小姐不時乘搭44A小巴從上水往屯門，平時有扣安全帶，亦留意到小巴車速較快，但司機普遍態度正常。（鄧栢良攝）

乘客朱小姐一星期兩至三次乘搭44A由上水到屯門，最快半個鐘可達目的地。她留意到小巴車速較快，超速警號不時響起，有時左搖右擺，有時甚至飛出座位要踏穩腳步。她了解司機多數6、70歲需要生計，建議司機定期做身體檢查，身體不適盡量不要駕駛，自己為安全都會扣上安全帶。