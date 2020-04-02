【新冠肺炎】80人違檢疫令送強制隔離　張建宗：政府零容忍執法

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港今日（2日）新增37宗確診個案，累計至803宗。政務司司長張建宗今日（4日）下午到訪警察總部，了解警隊協助執行強制檢疫的工作，指截至今日（4日）上午8時，已有80位家居檢疫的人士被警方發現違反檢疫令，並被送往檢疫中心，張建宗表示政府會以「零容忍」態度執法，呼籲市民切勿以身試法。

政務司司長張建宗今日（4日）下午到訪警察總部，由警方刑事支援部總警司曾艷霜的陪同，了解警隊如何運用「重大事件調查及災難支援系統」，該系統主要應用在重大事件調查、災難中辨認災難遇害者，分析傳染病個案資料等工作，可就確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作向衞生署衞生防護中心提供支援和協助。

張建宗並與負責系統分析工作的前線人員交談了解他們的工作，張建宗指系統對於協助追查病源及曾與確診者緊密接觸的人士，發揮重要的作用，感謝警隊同事在疫情下默默耕耘，為防止疫情傳播作出貢獻。張建宗亦聽取警隊簡介其他方面全力支援抗疫的工作，包括打擊口罩騙案、駐守檢疫中心等。

另外張建宗又知悉截至今日（4日）上午8時，已有80位家居檢疫的人士被警方發現違反檢疫令，並被送往檢疫中心，他表示政府會以「零容忍」態度對違反檢疫令的個案採取嚴厲的執法行動，呼籲市民切勿以身試法。張建宗指警務人員一直緊守崗位，與各政府部門同心為香港抗疫出力，希望市民能夠繼續配合各項加強社交距離的措施，自律自覺，盡量堅守在家，令香港得以早日走出疫境。