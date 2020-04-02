眾志成員稱警員警署內毆精神障礙者　警：呼籲有關人士與警方聯絡

8.31事件七個月，本周二（31日）有市民於太子一帶聚集，其間有示威者堵路，當晚警方拘捕43男10女，包括香港眾志成員、深水埗區議會主席楊彧議員助理李啟靖。李啟靖昨晚獲保釋候查，其後於網上聲稱，在紅磡警署扣查期間，目擊一名懷疑有輕微精神障礙被捕者遭暴力對待。 警方發言人回覆《香港01》指，周二及周三經紅磡警署臨時羈留處處理的被捕人士當中，共4人要求接受醫療診治，當中無人報稱在羈留期間受傷。警方非常重視有關指控，呼籲有關人士與警方聯絡。

8.31七個月，太子道西多人被截查。（孔繁栩攝）

李啟靖：疑有精神障礙男子遭警員毆打

李啟靖向《香港01》記者表示，目擊紅磡警署地下位置，一名年約30歲男子持有大量橡筋，警方欲取走，他提出保留一條橡筋遭拒，並被數名警員包圍，顯得精神緊張，身體不斷顫抖，「佢精神狀態好似唔知自己喺警署入面咁」，懷疑他有精神障礙。李指，其後男子遭一名警官及多名警員一輪毆打倒地，毆打持續半至1分鐘，結束後男子坐起，警官變臉安慰，男子彷彿聽不到警方指示，不斷鞠躬講「對唔住」。

李啟靖指，過程中男子並無要求找社工或律師，「佢似乎冇呢個意識」。進入俗稱「臭格」的羈留室後，曾有律師想見該名男子，由於分處不同「臭格」，李不知後續是否有見面。李啟靖稱，警方面對有障礙人士，他覺得比常人更嚴苛。

警：當中無人報稱在羈留期間受傷 呼籲有關人士與警方聯絡

警方發言人回覆《香港01》稱，周二有示威者於港鐵太子站一帶非法集結，警方拘捕43男10女，在周二至周三經紅磡警署臨時羈留處處理的被捕人士當中，共有4名人士要求接受醫療診治，當中無人報稱在羈留期間受傷。

發言人指，警方非常重視有關指控，呼籲有關人士與警方聯絡，就事件提供進一步資料作調查，投訴警察課會考慮相關證據，按既定程序公平公正處理。

發言人表示，警方一直重視保障所有被羈留人士，包括精神上無行為能力人士的權利，並須遵守相關內部指引。有需要對精神上無行為能力人士錄取口供、進行羈留搜查等程序時，警方會在切實可行的情況下安排一名合適的成人在場。