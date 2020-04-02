新冠肺炎│娛樂場所停業6天後關閉酒吧　經理：應該一刀切

2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情肆虐，政府今日（2日）刊憲，酒吧或酒館需要在明日下午6時起，需要暫時關閉14日。 太子通菜街一帶有10多間酒吧，今晚大部分繼續營業，然而人流疏落，各酒吧最多只得兩、三枱酒客。有酒吧經理稱，理解停業安排，惟自娯樂場所停業，酒吧生意已大跌八、九成，政府當時應該一刀切，現在彷彿停業近20日。有夫婦酒客得悉政府關閉酒吧，專程前來小酌，認為政府「停啲唔停啲」的停業措施「做得唔夠決絕」。

太子通菜街一間酒吧自上星期娛樂場所停業開始，生意已大跌八、九成，今晚只有兩枱酒客。 （余睿菁攝）

酒吧經理：政府停業措施「應一刀切」

太子一間酒吧今晚只有兩枱酒客，酒吧經理阿峰表示，理解政府要求酒吧停業，他認為停業本無問題，但「唔好逐步要求各行業停業」，他解釋，自上星期政府要求娛樂場所停業開始，酒吧生意已大跌八、九成，現時再宣佈酒吧停業，實際酒吧等彷彿停業近20日。他認為政府倘要控制疫情，應該一刀切，現時做法一時一樣，業界難以適應。

阿峰指，14天停業期間，或要求員工放7天有薪年假，另外7天或酌量支薪，他擔心萬一政府延長酒吧關閉時間，酒吧或會因長期無生意而無奈結業。他又指，即使政府對酒吧補貼，發放相關項款時或已太遲，大部分酒吧或已結業。

酒吧：政府做得唔夠決絕

酒客陳太表示，丈夫平日一周光顧酒吧3次，她早料政府要求酒吧停業，今日得悉刊憲後，專程陪丈夫到酒吧小酌。她認為政府害怕被責罵，所以「停啲唔停啲」，拖延至今才決定關閉酒吧，「政府做得唔夠決絕」。其夫陳先生認為關閉酒吧措施恰當，可減少人群聚集，「長痛不如短痛」，期望措施能夠控制疫情。