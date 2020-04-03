【大埔開槍案】強搶七人車撞交警　4人被捕2人為中學生　最細16歲

一名自僱司機今午（3日）在網上召車平台接Call，駕七人車接載4名男子，由大圍乘車至流浮山後，其中一人突然稱不適，欲下車嘔吐，司機不虞有詐停車，並下車了解乘客狀況，詎料車上3人隨即下車持刀指嚇司機，劫去其1000元，並搶走「搵食車」。 劫匪駕車逃走時，在大埔粉嶺公路遇上警方正在架設路障，同時有交通警鐵馬尾隨追截，在前有路障、後有追兵下，劫匪竟慌不擇路，倒車猛撞向後方鐵馬，再將鐵馬拖行8米，然後向公路一個出口高速駛去，欲拄向另一名進行交通管制的交通警員。該交通警拔槍及口頭警告無果，而開了一槍擊中右車頭。最終警方在大埔寶雅路截獲七人車，當場拘捕4人。4名疑犯年齡介乎16至27歲，當中2人為中學生，亦有人報稱文員、清潔工。其中18歲疑犯負責駕車，他持有駕駛執照。

新界北總區重案組第一隊總督察關駿軒指，下午約2時，一名自僱司機收到接單，有4名客人指希望由大圍到流浮山，於大圍近文化博物館接載4人，至下午3時半車輛到達流浮山時，其中一男乘客聲稱不適，要求下車嘔吐，其間司機打算下車查看時，另外3名乘客下車持刀指嚇司機，喝令他交出身上1千元及要求他不準郁動，過程中司機頸背被鎅傷，四人其後上車並開車離去。司機其後報警求助。

倒車撞向警電單車 警員開一槍

警方接報後進行捷動行動，於多個主要幹道作出監視，其間警方新界北警區人員於粉嶺公路近大埔康樂園發現涉事車輛，一名駕警察電單車警員於該車近車尾停車、準備上前調查時，涉事車輛倒車撞向電單車，並將電單車拖行8米，其後加速向粉嶺公路大埔北出口離開，撞向旁邊2輛私家車導致損毀。當時兩名警員正進行交通管制，見到涉事車輛高速駛前，非常危急及生命受威脅的情況下，一名警員拔槍大喝警告，惟車輛未有理會，警員於是開槍打中車輛右車頭。警方終於太和寶雅路將車輛截停，拘捕4名男子涉嫌行劫、未獲授權取用運輸工具及危險駕駛。

賊人在流浮山搶去七人車後，沿新界環迴公路離開元朗、向上水方向逃去，當七人車駛至粉嶺公路近康樂園路時，警方正設置路障，七人車一度停下。其時一輛尾隨追截的警察鐵馬亦停車，交通警員下車欲向車內人士查問，惟七人車竟倒車撞向電單車，並將電單車拖後8米，再加速向粉嶺公路大埔北的出口離開，逃走時更撞向另外2輛私家車，導致私家車損毀。當時，有交通警進行交通管制，見到涉事車輛高速駛至，形勢危急及生命受威脅，於是拔槍及向涉事車輛大聲警告，該車未有理會，警員終開一槍打中右車頭。

被撞貨van司機林先生表示，事發時白色七人車停在快線，警方快要將快線封鎖時，七人車突然倒車撞倒一輛警察鐵馬，之後橫跨3條行車線再撞向貨van，幸對方車速不高，林先生指當時情況變得少許混亂，七人車之後逃去，警方向他表示正追截賊車，要求他們不要離開。

另一名司機表示，當開車駛至康樂園路時，前方有警車不斷響起警笛，並由慢線駛出中線，於是他與附近車輛一同慢慢停下，隨即後方亦有警車駛至，突然七人車撞向一輛貨van，貨van失控再撞向其車。七人車隨後U turn高速離開，他聽到有警員曾開槍，下車後發現有一輛警方鐵馬翻側跌在快線。