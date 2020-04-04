匯款天仙局｜男子旺角找換店匯$1000萬　疑遭蠱惑中介呃走$100萬

旺角懷疑發生找換店盜竊案。1名男子周五（3日）隨同由朋友介紹的2名陌生中介人，前往砵蘭街某間找換店，匯款1,000萬元現金往澳門。惟店方指匯額過大，雙方商討後決定退回100萬元。惟全程幾乎由蠱惑中介代為交涉，2人疑趁事主離開片刻之際，要求店方退款200萬元，成功瞞天過海，僅約3分鐘便盜走當中100萬元現款。警方正追查事件。

現場為砵蘭街163至173號地下一間找換店。消息稱，姓黃（38歲）男事主早前經友人介紹下，認識2名匯款中介人，昨日下午5時許，他帶同1,000萬元現金，一行3人前往上址找換店，打算全數匯款至澳門1間賭廳。惟店方指匯款金額過大，最多只能匯款900萬元，雙方經商討後，同意退回100萬元。

據了解，整個過程幾乎由2名中介人代為交涉，期間男事主一度因事離開片刻，此時中介人暗中向找換店職員表示，將900萬元匯款額，改為800萬元，職員見他們一同匯款，不虞有詐，再退回多100萬元，現金成為囊中物後，2名蠱惑中介即施然離去，過程僅約3分鐘。

及至昨晚7時許，男事主驚覺匯額不足，返回找換店理論後才揭發事件，但2名中介已消聲匿跡，他立即中止匯款及報警。警方調查至今日（4日）凌晨，並翻看閉路電視片段了解，暫將案件列作「盜竊」處理，旺角警區刑事調查隊正追緝該2名年約30至40歲的中介人歸案。