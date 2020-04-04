揭3男掛Banner起爭執　元朗區議員李煒鋒遇襲　黑衣男逃至警署

今（4日）清晨約3時，元朗區議員李煒鋒於馬田路與教育路，發現3名男子疑懸掛有關元朗區議會主席黃偉賢及副主席麥業成的橫額，其後李煒鋒報稱遇襲，並直播跟隨其中一名黑衣男子逃到元朗警署外，黑衣男其後被警員帶入署內。警方回覆指，報案人與3名男子因政見問題爭執，其間懷疑被對方以手襲擊，惟報案人表示暫時無需警方協助，僅要求警方備案，事件列作「糾紛」，無人被捕。

李煒鋒於今早在Facebook指自己已就事件備案。（頌栢 - 李煒鋒 Deco Lee Facebook ）

事發今日（4日）凌晨約3時，李煒鋒當時於Facebook直播，拍攝一名黑衫黑褲男子於元朗警署車閘前，李指「呢個人掛Banner毀謗民主派議員，畀我見到佢就係咁跑，結果追到嚟呢度。」，該名黑衣男則向警員表示﹕「我都係收錢做嘢，我都唔知咩事。」。其後兩名軍裝警員將男子帶入警署，並指示李煒鋒到報案室。記者翻查李煒鋒的專頁，有關直播影片已移除，李並發文指自己已離開現場並備案。

多名元朗區區議員包括王百羽、巫啟航及張智陽亦在Facebook上發文。王百羽於帖文中指，李煒鋒當時發現懷疑施襲者正懸掛橫額，上面寫有「成功爭取社區播毒」、「建議政府授權年輕人用汽油彈振興香港經濟」，並印有元朗區議會主席黃偉賢及副主席麥業成相片及名字。王百羽稱李撞破事件後受襲。

警：報案人僅要求備案，列糾紛無人被捕

警方回覆查詢指，接獲一名30歲姓李男子報案，指較早前在元朗馬田路與教育路交界與3名男子因政見問題爭執，其間懷疑被對方以手襲擊。報案人其後表示會先自行諮詢法律意見，暫時無需警方協助，僅要求警方備案。警列事件作「糾紛」，無人被捕。

《香港01》正向李煒鋒查詢事件，其助理表示李目前無大礙，正在休養中。