【超市盜竊】印度籍男賊超市偷千元貨物　警黃埔站追截出椒制服

昨晚（4日）11時許，紅磡一超市保安報案指，一名印度籍男賊於店鋪盜去價值1,000元的貨物，警方及後於黃埔站列車發現男賊及其同黨，雙方一度展開追截，警員隨後以胡椒噴劑及警棍制服他。目前該名47歲男賊已被拘捕，警方仍在追緝其同黨下落。

警黃埔站追截男賊 胡椒噴劑及警棍制服

昨晚警方接獲一名超市保安報案，指懷疑一名非華裔男賊，從紅磡德豐街超級市場盜去36罐飲品及2罐奶粉，總值約1,000元，男賊其後往黃埔站方向逃去。警方接報到場，於上址列車車廂發現男賊及其同黨，上前調查期間其同黨乘搭列車離去，涉案男賊則離開車廂企圖逃去，雙方展開追截，其間男賊情緒激動拒絕合作，警員發出口頭警告不果，先後以胡椒噴劑及警棍制服他。經初步調查，案件暫列店鋪盜竊及未能出示身份證明文件，47歲印度藉男賊涉案被捕，手部受傷拒絕送院 ，案件交由九龍城警區刑事調查隊第八隊跟進。警方目前正追緝其同黨，該名男子案發時身穿黑色上衣及藍色牛仔褲。

紅磡近月類近案件

翻查資料，紅磡近月發現多宗相近案件。

本月2日，警方巡經德康街一間超級市場對開時，發現一名34歲印裔男子形迹可疑。尾隨至何文田站後進行截查，當場檢獲一批共值約750元的食品，並將其拘捕。

上月27日，警方於同於德康街一超級市場外，發現兩名分別為尼泊爾籍及孟加拉籍的男子形跡可疑，詬查段相信兩人偷去超市內6包共重12公斤的白米。