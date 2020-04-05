新冠肺炎│秘魯專機抵港　同機倫敦客：沒有隔離坐，情況唔係幾好

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情全球蔓延，秘魯早前宣布進入緊急狀態封鎖邊境，港府前日（3日）安排包機，接載滯留港人從秘魯利馬出發飛往倫敦，再轉機回港，費用由用者自付。航班今日下午4時15分抵港，在倫敦登機的一些港人坦言，飛機到港後收到廣播，始知機上原來有秘魯乘客，而且他們未有特別隔離，與其他乘客同坐，有乘客形容「情況唔係幾好」，惟有做足防疫措施自保。

英航BA027今日下午4時15分抵港，從秘魯飛往倫敦轉機來港的港人全數獲安排到亞洲國際博覽館接受檢測；其餘乘客則可選擇回家進行家居檢疫時，再交回深喉唾液樣本。

從倫敦抵港的一批乘客手腕都戴有電子手環，大部分人都決定先回家後交樣本。戴鴨舌帽、眼罩、口罩及穿上保護衣和手套的鄭小姐表示，在倫敦登機前向櫃枱查詢，得知座位已爆滿，當時她不以為然，惟直至航機抵港後，客機廣播要求從秘魯來港乘客要逗留機艙，始知機上有秘魯乘客，「都係最後公佈先知原來一齊坐，都唔太擔心，要中就中喇，不過自己都要做好防疫先」。

抵港聽廣播始知悉

乘客周小姐亦指，一直並不知悉客機上有秘魯回港乘客，「直至聽到廣播先意識到，覺得情況唔係幾好」。而另1乘客王小姐稱，乘搭英國內陸機往倫敦的航班上，乘客均被安排分隔坐，但倫敦回港航班則沒有相關安排，當得悉原來與秘魯回港人士同機後，坦言感到擔心，「擔心都無辦法，惟有做好自己」。