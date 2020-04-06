新冠肺炎│秘魯專機5人確診　陳生憂心：與確診者只隔2個床位

滯留秘魯多時的65名人士昨日乘搭港府安排專機抵港，並在亞洲國際博覽館接受檢測，據了解其中5人確診新型冠狀病毒（COVID-19）。 港府對抵港人士採取新檢疫方式，外地回港人士須先在亞博接受病毒測試，等候檢測結果如呈陰性才可回家或其他處所隔離14天。在亞博過夜的市民表示，該處的冷氣較凍，但認為政府已盡其所能。對於與確診者同處一室渡過一夜，巿民陳先生感擔心：「中（確診）嘅人喺2個床位後，好近㗎咋，10米到㗎咋。」

滯留秘魯多時的65名人士昨日乘搭港府安排專機抵港，並在亞洲國際博覽館接受檢測，據了解其中5人確診新型冠狀病毒。（鄧詠中攝）

3月底出發前往秘魯自由行的陳先生，原本打算4月1日回港，但礙於當地陸空交通限制滯留。他表示在秘魯時透過家人與香港入境處聯繫，初時只是查詢食物及藥物需要，後來有港人在秘魯因新冠肺炎死亡，才開始計劃包機，但後期港府決定包機需要港人自費，他對此感不滿：「自費唔係咁理想，其他地方包機又唔係自費，唔知政府想點。」

陳先生指秘魯回港路途遙遠，由首都利馬飛英國倫敦，再由倫敦飛香港各需12小時，所以回港後先要在亞博等候檢測結果問題不大，但認為60多個人沒有屏風阻擋下共處一室，如今更有5人確診，不無擔心。陳先生形容：「中（確診）嘅人喺（我）兩個床位後，好近㗎咋，10米到㗎咋喎，留咗成晚。」雖然現時自己的檢測結果呈陰性，但仍認為有少許機會確診，會再自我隔離14日。

被問到秘魯當地的氣氛，陳先生指秘魯人是第一次經歷疫情狀況，有些較開明的會留家，而且有戒嚴令，男人只能在星期一、三、五外出，女人則在星期二、四、六外出，不如香港仍需上班。他又表示當時想：「幾時先完疫情呀？依家可能話要一年先完到，咁我係咪一年唔返嚟？無可能㗎嘛。想盡快返到嚟。」

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捷旅假期姓何領隊與15名團友在秘魯滯留10日，他形容團友表現冷靜，在當地沒有外出，亦做好防疫措施。其檢測結果呈陰性，他表示：「中咗都無辦法㗎啦，唔中當然開心啦。」他認為政府有盡力安排，包機上有隔開位坐。至於一名香港居民有嬰兒同行，據其了解沒有確診，可以離開。

鄧女士表示團友樂觀，「預咗時間玩，9月交好錢預備好行程」。對於如今需要政府包機回港感抱歉：「唔好意思搞到香港咁，覺得唔好意思累到你哋咁擔心，累到屋企人咁擔心。」她亦認為港府已經盡量安排，只是亞博內中央冷氣較凍。南非人Coen獲安排乘坐港府包機到香港，讚揚港府安排好、有效率，而且不時向他們講解最新情況。