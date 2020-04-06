【新冠肺炎】「限聚令」第一罰　警方葵涌票控6男子

港府禁止多於4人在公眾地方聚集的「限聚令」實施至今逾周，截至昨日（5日）零時，政府各部門作出近萬次巡查、勸喻1291次，但暫未有違規者被罰2,000元或檢控。有消息指，警方昨晚於葵盛東邨打擊非法聚賭，多次警告在場人士散去不果後，引用《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）向在場6名人士進行票控，為限聚令實施以來，警方首次引用該例向違規者發出2,000元的定額罰款通知書。 《香港01》記者今（6日）午前往涉事公園巡察，在現場找到昨日被票控的其中一位事主。六旬的陳伯稱，昨日在盛興樓下棋，由於有人圍觀，令在場人士多於6人，警方一到場立即作出票控，令他感到委屈。

陳伯出示昨日被票控的罰單。（陳蕾蕾攝）

+ 2

消息人士稱，昨晚有人懷疑於葵盛東邨盛興樓對開一個公園進行非法聚賭，葵青警區人員接獲報案後到場調查，於現場發現啤牌，警員向在場人士發出警告，要求他們離開，惟在場人士未有理會，於是警方引用《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》，向6名分別52至68歲的男子發出告票，被罰款2,000元。

《香港01》記者今午前往涉事公園巡察，發現公園內的康樂設施已被圍封，而附近另一個可下象棋的地方，則有老人家在場下象棋，惟人數不超過4人，大家分散於各處，部分人沒有戴口罩。居民李先生指，居於葵盛東邨4、5年，不時見有老人家於上址下棋、聊天，但指現時為敏感時刻希望「避忌一啲」，盡量不要聚集，以免感染疫情。

事主：事發時只是在下棋

六旬陳伯居於葵盛東邨幾年，昨日下午5時多在盛興樓樓下捉棋，他表示事發時與另一名友人下棋，其他4人正在圍觀，及後有警員到場，6人均收到票控。他指當時警員未有作出警告便票控，定額罰款2,000元，需於限期21日內交款，他解釋自己無法阻止旁人圍觀，會繼續下棋但不會超過4人。對於在無警告下被罰2,000元，陳伯表示委屈。

根據《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》，獲授權人員可在無警告下發出告票，違規者收到定額罰款通知書後，需於21日內繳付罰款，解除違規者因有關罪行而須負的法律責任。