【搶劫名袋】3匪葵涌劫39萬元Hermès袋案　警再拘2名21歲男子

中年姊妹花上月偕男友人在葵涌工廠區等候網購貴價手袋的買家時，3名劫匪撲出，持棍搶去1個價值約39萬元的Hermès手袋，警方追截時，一名18歲賊人亮刀指嚇，1名警長拔槍制止拉人。警方經進一步調查，昨日（5日）掌握線索，再拘捕2名21歲男子，涉嫌行劫。而早前被捕的18歲男已被暫控一項行劫罪，已於上月27日在觀塘裁判法院應訊。

2名女事主當日在現場助查。（資料圖片）

事發於上月23日晚上7時許，姓許中年姊妹（46及45歲）偕姓黃53歲男友人，在葵昌路一幢工廈外等候網購貴價手袋的買家時，有3名持鐵棍男子衝向他們施襲，並搶走手袋。恰巧葵涌分區便裝警員巡經上址，立即喝止，其中1名警員與男事主，一同尾隨追捕賊人；卒截獲18歲姓林賊人，惟他亮出牛肉刀指嚇警員，1名警長見狀拔出佩槍喝止及示警，疑犯最終棄刀投降，涉嫌「行劫」被捕。他已被暫控一項行劫罪，案件已於上27日在觀塘裁判法院提堂。

葵青警區重案組人員經過情報分析及深入調查後，再鎖定2名21歲涉案男子，昨日（5日）在旺角區將他們拘捕，分別姓張及姓周，涉嫌行劫，2人現正被扣留調查。警方指案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。