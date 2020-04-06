新冠肺炎│「限聚令」實施巡查逾1.1萬次　警首「破蛋」發告票

港府上月29日起實施「限聚令」，禁止多於4人在公眾地方聚集，截止今日（6日）凌晨，政府就群組聚集共巡查11,745次，作出1,787次勸喻，本港昨日亦打破「零票控」，警方在打擊非法聚賭期間首次「破蛋」，向6人發出定額罰款告票 ，是首個發告票的執法部門。而餐飲業處所方面，政府分別進行25,430次及1,628次巡查及勸喻；至於表列處所亦有1,682次巡查和8次勸喻。

警方昨日在葵盛東邨「開齋」，就「限聚令」發出6張票控，警方今日再到邨內巡邏。（林振華攝）

俗稱「限聚令」的《預防及控制疾病條例》第599G章現正實施，警方、衞生署、食環署、漁護署、康文署、民政署及房署7個執法部門，可向違規者發出2,000元定額罰款告票。

根據政府提供最新數字顯示，截止2020年4月6日零時零分，政府共巡查11,745次，作出1,787次勸喻，當中康文署巡查次數最多，有7,792次，作出1,421次勸喻；其次為漁護署，巡查了1,898次，作出207次勸喻；而警隊就排第三，進行了889次巡查和作出61次勸喻，而在定額罰款方面，警隊昨日「開齋」，於於葵盛東邨打擊非法聚賭期間，票控6名於盛興樓聚集人士，每人罰款2,000元。而房屋署巡查次數相對最少，僅有13次，但亦發出21次勸喻。

巡食肆2.5萬次 作1,628次勸喻

在巡查餐飲業處所方面，政府共巡查25,430次，作出1,628次勸喻，沒有檢控，當中食環署共巡查22,778次，作出1,381次勸喻；其次為警方分別有1,937和231次巡邏及勸喻。而表列處所方面，共巡查1,682次和8次勸喻，首三個部門依次為民政署、食環署和警隊，分別巡查了791、598及153次，當中警隊曾作出8次勸喻。