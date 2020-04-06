西九龍無業賊爆竊兼打劫　涉16案被捕　警檢襟章、1963年紙股票

西九龍今年發生多宗爆竊案，重案組著手調查後，昨凌晨（5日）在油麻地發現一名可疑男子，進入商住兩用的大廈，探員重重圍封大廈，待男子逗留個多小時離開時，上前截查，發現其背囊藏有爆竊工具，以及屬於他人的身份證及信用卡，部分為該大廈住戶持有，即時將男子拘捕。警方將他押往深水埗一酒店房間搜查，再檢獲部分失物，初步相信男子與油麻地、旺角、深水埗、長沙灣、葵涌合共16宗搶劫、爆竊等案件有關，涉及總金額約20萬元。

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警方表示，鑑於2020年第一季在西九總區涉及的爆竊及搵快錢罪案有上升趨勢，西九總區刑事部探員進行情報蒐集，昨日（5日）清晨在油麻地一帶進行反爆竊行動，凌晨3時半發現一名男子形跡可疑，進入彌敦道525-543號一棟商住兩用的大廈，探員遂封鎖大廈，並在凌晨4時20分，當男子離開大廈時，對他進行截停搜查，並在其背囊發現爆竊工具，包括士巴拿、螺絲批、用作干擾門鎖的鐵線，以及檢獲不屬於該名男子的2張香港身份證及3張信用卡。警方經調查後，證實其中1張身份證及信用卡屬於該大廈的住戶擁有。

失業漢打劫兼爆竊 酒店藏贓物

警方將男子拘捕，並押返深水埗一酒店房間搜查，起回大批失物，包括提款卡、信用卡、手錶、襟章、金飾、1963年發行的外國油公司紙本股票等，涉及本年2月至4月期間，至少與16宗分別發生油麻地、旺角、深水埗、長沙灣、葵涌的「搶劫」、「爆竊」、「處理贓物」、「企圖以欺騙手段獲得財物」等案件，涉及總金額約20萬元。

警方稱，被捕男子34歲姓林，報稱無業，有黑社會背景，警方不排除有其他人被捕。警方將暫控以「爆竊」及「外出時管有盜竊工具」等罪名，明早（7日）在西九裁判法院提堂。

警方呼籲，由於案件涉及的失物眾多，如果在油尖旺、深水埗、長沙灣、葵涌被爆竊及搶劫人士而未與警方聯絡，盡早與西九龍總區重案組第3隊聯絡，電話為3661 8383。

賊人趁抗炎及社會運動 四出犯案搵快錢

西九龍總區重案組第3隊總督察陳啟澤表示，有人趁抗炎及社會運動期間，進行「搵快錢」罪行。他強調，搶劫罪名一經定罪，最高可被判終身監禁，爆竊罪名則最高可判14年監禁，呼籲勿以身試法。