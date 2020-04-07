5童黨大角咀毆劫婦人　警追截擒2名13歲中學生

大角咀發生行劫案，1名中年女士在街頭被數名男女童打傷及搶去手袋。女事主負傷與警員兜截疑人，最終警方衝鋒隊人員，在深水埗截獲1輛的士，載有數名疑與案件有關的兒童，當場拘捕其中2人，並起回贓物，惟另外2男1女則逃脫。據了解，2名被捕男童為中學生年僅13歲。

昨日（4月6日）深夜11時許，1名年約50歲女士，獨自行經大角咀萬安街時，突遭約4人拳打腳踢，搶去一個手袋，4人隨即逃去。西九龍衝鋒隊到場後，用警車載同女事主在區內四下兜截；另一批警員則根據女事主所形容4名疑人的特徵，於其他區域巡邏。據悉劫匪為4名男童。

警車隨後載同女事主，兜截至深水埗南昌街近汝州街交界，發現一輛的士，車上載有4男1女兒童，與涉案賊匪特徵亦吻合，於是截停的士盤查。此時，車上其中2男1女突然奪門而逃，但另外2人則未及逃脫，如甕中之鱉被警員當場擒獲，同時起回贓物。警方追緝該3名在逃疑人下落。

年約60歲姓蕭的士司機，在場協助警方調查，據知疑人在大角咀柳樹街上車，前往石硤尾，他們登車時神色並無異樣。的士沿通州街轉入南昌街時被警方截獲。蕭指，自己為特更司機，現時全日工作10多個小時，亦不過僅約1,000元收入，由昨晚9時至事發時，只做了20多元生意，故正打算完成此單之後收工，卻遇上此事。

就現場所見，被捕2名男童年僅約13歲，正在求學階段。而女事主則面部受傷，隨後由救護車送院治理，其家人則早已接獲通知，在醫院急症室門外守候。

警方表示，接獲報案時間為4月6日晚上11時31分，地點為福利街及大角咀道交界。被搶劫女子姓李（51歲），而被捕的兩名男童均13歲，分別姓羅及姓陸。現時有2男1女在逃，年齡介乎13歲至15歲。警方稱，有警員巡經時發現女事主，她表示於萬安街懷疑被數名男女童以手腳襲擊，並被搶去一個內有約7,000元現金的手袋，賊人其後乘搭一輛的士逃去。

警員經了解後，與女事主一同在南昌街及汝州街交界截停該輛的士，其間有2男1女逃去。經初步調查，警員拘捕2名13歲男童，涉嫌「行劫」。案件交由旺角警區刑事調查隊跟進。李女受傷，清醒送往明愛醫院治理。