【連儂牆】炮台山站對開天橋貼紙噴字　5女遭埋伏便衣警截獲拘捕

周二（7日）凌晨0時許，警方接報指有人於港鐵炮台山站通往福元街的行人天橋，張貼紙張及噴字，於現場埋伏的便衣警員當場截獲數名人士，經調查後拘捕5名年齡介乎24至29歲的女子，分別涉刑事毀壞及藏有工具可作非法用途，其中2人報稱手、腳及腰痛，送往律敦治醫院治理，事後有區議員到場了解。

據了解，涉事行人天橋部分牆柱原為「連儂牆」，近日已被重新髹上白油，事發時涉案人正張貼紙張及噴字，有便衣警員作出拘捕行動，混亂間其中一名女子疑曾跌落樓梯。現場所見，牆身遺有「世界太可怕」、「FREE HK」等字句，欄邊亦有「721」及「831」字眼。

東區區議員鄭達鴻及後於社交媒體表示，目前律師已到警署協助被捕人士。

警方表示，早前接獲報案指上址被人噴上油漆，北角分區特遣隊人員昨晚約11時於上址埋伏，發現5名女子形跡可疑，遂上前截查，並於現場檢獲4枝噴漆及一對膠手套。初步調查相信一名姓林女子曾以噴漆塗鴉上址，另一名姓麥女子則在旁協助，兩人涉嫌刑事毀壞被捕。另外，警方指兩人於逃走時受傷，清醒送院治理。而事件中其餘3名女子則涉嫌藏有工具可作非法用途被捕，目前案件交由東區警區刑事調查隊第二隊跟進。