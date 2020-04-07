打劫鳳姐｜富士大廈「性感女神」遭塞口綁頭　利刀貼面﹕嘈就殺你

灣仔鳳姐遭三匪打劫，紙巾塞口、膠紙綑頭，利刀貼臉威嚇「再嘈殺咗你」，慘失兩個月租金。灣仔富士大廈凌晨發生行劫案，遇劫鳳姐深夜接客，對方訛稱「行得好累，想抖抖，身上唔夠錢」，入屋休息待朋友取錢來，結果兩名同黨隨後闖入單位，鳳姐慘被紙巾塞口、膠紙綑頭，遭人用刀貼面恐嚇「再嘈就殺咗你」。鳳姐終被掠去約3萬元現金及2部手提電話，包括兩個月租金。鄰房其他鳳姐知悉事件皆感擔心，無奈稱疫情下不少人被放無薪假，罪案率上升，而鳳姐近日生意減九成，難以承受被打劫失財。

鄰房鳳姐引述女事主，指當時女事主被人塞口綁頭及利刀貼臉。

遇劫鳳姐姓吳（43歲），記者今晨（7日）上門查看，涉事房間無人應門。該門上貼有「性感女神」、「甜美車模」、「中環OL」等字眼。鄰房鳳姐引述事主指，事發於昨晚（6日）晚上11時許，吳女聞鐘聲開門，發現一名臉有刀疤、戴口罩及手套的男子。對方稱﹕「行得好累，想抖抖，身上唔夠錢。」，並指朋友稍後會攜錢前來。吳女不虞有詐，招待對方入屋休息。

未幾，兩名男同黨闖入房間打劫，用紙巾塞住吳女的口，再用黑膠袋綑綁她的頭，有人持刀貼向她的臉，兇悍說﹕「你再嘈我就殺咗你」，鳳姐慌張稱﹕「你攞錢就攞錢」，最終被搶去共3萬元的兩個月的租金及兩部手機，劫匪之後逃去。吳女事後逃去鄰房敲門，向其他鳳姐求助，大叫「快啲開門，我畀人打劫」，對方聞言取來水果刀，與吳女一同返回房間，但已不見賊蹤，之後她們報警求助。

鄰房鳳姐表示，由於近月疫情影響，不少人被放無薪假，罪案率上升，而鳳姐生意額大減九成，一旦遇劫損失慘重。因此，她會較為謹慎，先會看閉路電視觀察客人，「寧不做生意，妨人之心不可無」。惟案中吳女不會看閉路電視影像，一聽到鐘聲便立即開門，她亦曾提醒吳女，惜最終亦發生劫案。對於鳳姐成為被打劫的目標，她無奈指﹕「只能小心，大家都要小心」。

警方表示，女事主遭劫去約2.5萬元現金、約4,000元人民幣及2部約值8,000元的手機。案件列作「行劫」處理，灣仔警區刑事調查隊正追緝2名本地及1名非華裔男子，3人同戴口罩，其中1名本地男子高約1.75米、身穿短褲、戴帽及白色膠手套；非華裔男子則身穿長袖衫褲及持刀。