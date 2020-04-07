童黨打劫｜大角咀婦遭毆劫LV袋現金　警再拘14歲男、16歲女中學生

大角咀昨晚發生5童黨毆劫婦人案，警方兜截發現可疑的士，車上2男1女奪門而逃，另2名13歲的中一男童未及逃脫，被當場拘捕。警方今（7日）經進一步調查後，再拘捕一名14歲男童及一名16歲女童,2人均是中學生。警方在的士上起回全部失物，包括名牌LV手袋、銀包及7,000元現金等。 4名被捕人士皆為學生，部分就讀同一學校，他們互相認識，警方暫未有證據顯示主謀身份。警方不排除有更多人被捕。

事發於昨晚（6日）11時許，一名51歲姓李女子獨自返回大角咀住所,路經萬安街時，突遭4男1女從後襲擊，她被人推跌在地上，再遭拳打腳踢，更被搶去LV手袋,內有約7,000元現金、LV銀包及私人物件等。匪徒得手後四處逃跑，女事主嘗試負傷追截，其間遇上在附近執勤的西九龍衝鋒隊，在警方陪同下乘警車兜截，卒在深水埗南昌街近汝州街交界發現一輛可疑的士，車上載有4男1女兒童，與行劫疑人特徵脗合，遂截車調查。車上2男1女奪門逃去，另2名13歲姓羅和姓陸中一男童被捕，涉嫌「行劫」，並起回所有贓物。李女頭、手、臉、腳、膝頭有多處損傷及瘀傷，清醒送往明愛醫院治理。

案件交由旺角警區刑事調查隊接手跟進，主管督察張天朗稱,經深入調查及閉路電視影像分析後，鎖定其他匪徒身份，並在今（7日）下午及晚上分別拘捕14歲男童及16歲女童，涉嫌「行劫」，並在他們住所檢獲犯案時身穿的衣物。他們會被扣查，警方不排除有更多人被捕。

警方留意到近日行劫案有年輕人參與，當中包括中學生，擔心年輕人因社會運動令守法意識薄弱，呼籲家長應小心子女情況，不要讓他們受煽惑作違法行為。警方不會姑息任何違法暴力行為，並嚴厲譴責所有煽動及鼓勵年輕人干犯罪行的言行。年輕人切勿以為年少，不用負刑責或會得到輕判。行劫為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判終身監禁。警方勸喻年輕人勿以身試法，斷送前途。