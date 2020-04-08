海關首次偵破以傢俱掩飾紫檀木　市值約550萬　

海關首次偵破以傢俱掩飾走私紫檀木案件，市值約550萬元，一名63歲男子被捕。紫檀木為珍貴木材，主要作製造傢俱、佛珠，亦有其醫學用途，過往漁護署曾將沒收的紫檀木送贈北京故宮作建築用途。

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香港海關於本周一（6日）破獲一宗海路走私瀕危木材的案件，在葵涌海關大樓驗貨場兩個40呎的進口貨櫃內，共檢獲約7,400公斤懷疑紫檀木材,估計市值約550萬元。海關港口及海域科人員透過風險評估，發現2個報稱載有234件木製傢俬及木材的貨櫃從印度進口至香港，由於比較少貨櫃會直接由印度進口香港，惹起海關人員疑心並扣留貨櫃作查閱。

海關港口及海域科港口管制課監督區淑儀指，海關人員利用流動X光掃瞄系統掃瞄貨櫃，發現貨櫃內的密度及形狀較一般傢俱不同，遂打開貨櫃。人員拆開木製梳化後發現一些普遍木材及受管制木材，並在222件傢俬中檢獲7,400公斤懷疑紫檀木材。海關相信不法份子利用「雙重掩飾」的方法企圖避過海關檢查及增加檢查難度。

走私紫檀木 最高罰款1,000萬元及入獄10年

海關有組織罪案調查科特別調查課監督李艷萍指，有組織罪案調查科根據收貨人資料拘捕一名63歲本地男子，他報稱無業，相信為走私集團的骨幹成員，負責處理貨櫃進出口事宜。此案件仍在調查中，海關不排除有更多人被捕。李艷萍強調，走私屬嚴重行為，根據進出口條例任何人輸入或輸出未列倉單的貨物，一經定罪最高可判罰款200萬元及入獄7年。而紫檀木材為瀕危物種，根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進口瀕危物種，一經定罪最高可判罰款1,000萬元及入獄10年。

以傢俱掩飾走私紫檀木。（陳諾希攝）

檀香紫檀木為印度東南部特有物種 香港無工廠能處理

紫檀木為珍貴木材並受香港法例第586章保護，木材主要作製造傢俱、佛珠，亦有其醫學用途。漁農自然護理署瀕危物種保護主任劉特銓博士解釋，是次走私的木材為檀香紫檀木，是印度東南部的特有物種，香港並沒有冇相關物種，又指出香港沒有工廠或工作坊能處理如此堅硬的木材，所以相信有關木材是供應予外國市場。

劉特銓博士遂指，漁護署會依照《瀕危野生動植物種國際貿易公約》處理所檢獲的紫檀木，確保不法分子無法從中獲利，而有關的處置方法不會進一步刺激非法貿易，署方會研究木材的非商業用途。他舉例漁護署曾送贈22公噸木材予香港政府部門及本地機構，作建築及優化用途。