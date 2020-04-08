【警訊換主持】節目啟播近50載　初代主持麥振江做足15年

《警訊》傳出撤換主持消息！女警員梁皓妤（Ruby）自去年反修例風波起，於社交網站上發表的言論引起爭議，包括點讚反警方的專頁；據了解有警隊管理層認為梁的言論與警隊價值觀不符，不再適合為《警訊》主持。據悉，下任主持將由男警張繼安接替。 翻查過往資料，節目主持主要由藝人及現職警務人員組成，包括雷深如（J.Arie）﹑陳鍵鋒﹑鄭子誠等，藝人麥振江更擔任主持逾15年；同時亦有不同職級的警員出任，包括現任主持羅啟宏督察。

啟播近50年

《警訊》由警察公共關係科及香港電台合作拍攝，自1973年起啟播宣傳滅罪訊息，主要以戲劇形式將犯案手法重現，報告最新的罪案趨勢等等，呼籲市民提高警覺，同時亦會介紹警隊不同的部門，加強市民對警方的了解。節目分為粵語及英語版，前者長約30分鐘，後者則長約5分鐘，主題曲為警察故事。

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主持由藝人警員組成

以往歷任主持主要為大眾所認識的藝人及警員組成，藝人方面包括雷深如（J.Arie）﹑陳鍵鋒﹑鄭子誠﹑曾華倩﹑朱慧珊﹑周海媚，而陳柏宇則曾擔任嘉賓主持。當中因作品《他約我去迪士尼》成名的藝人陳曉琪Kellyjacki，更由2011年擔任主持至今已約9年；而任期最長的《警訊》主持為藝人麥振江，任期由1979年至1994年，即逾15年，其女兒麥詩敏則是無視新聞台助理總主播，她亦於2009亦曾客串《警訊》模擬片段內的角色。藝人林嘉華則是首位由警隊出身的藝人，當時擔任《警訊》及《少年警訊》節目主持。

另外，《警訊》主持亦分別由不同職級的警務人員擔任，包括由2015年擔任主持至今的督察羅啟宏；而前任主持則包括前香港柔道代表隊隊員﹑現任大埔分區助理指揮官總督察劉家業，香港花式單車運動員﹑現任高級督察余心怡；而前任主持甄淑賢警員於2017年結束主持工作後，由梁皓妤繼任其主持崗位。