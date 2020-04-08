【工業意外】顯徑邨地盤工手着火　工友淋液體愈幫愈忙燒着全身

大圍顯徑邨商場對開一個工地昨日（7日）發生工業意外，一名62歲男工人被燒傷，他目前仍然留醫，情況危殆。網上片段拍得驚險事發過程，當時工人疑加水到盛載過易燃液體的水樽時，突然起火燒著左手臂，其間一名工友拿起一個膠桶將液體淋向事主疑欲救火，不料竟令火勢加劇，頓時全身着火。

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事發昨日早上10時許，警方接報於顯徑邨商場對開一名男工人被燒傷，經初步調查相信，62歲姓羅男事主當時加水到一個懷疑盛載過易燃液體的水樽，期間引起火花，事主頭及手燒傷，清醒被送往威爾斯親王醫院治理，事件沒有可疑及列作工業意外。至今日下午2時，傷者情況仍然危殆。

工友取膠桶淋液體反變「放火」

網上片段拍得驚險事發過程，當時3名工人於行人路旁一個工地工作，其中事主正於一輛地盤手推車上，懷疑正在加水期間，突然起火並燒着男工的左手及其反光衣，事主連忙欲將火拍熄，旁邊一名工友上前欲救，其後他於工地位置取起一個白色膠桶，並將在內液體淋向事主，惟欲令火勢突然加劇，火舌迅間包圍事主全身。事主其後將起火衣物脫下，火勢熄滅後其頭部仍冒出白煙，有途人拿水樽淋向事主為他降溫。