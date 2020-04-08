【悼念周梓樂】限聚令下悼念獻花　防暴警「祭壇」旁戒備籲勿聚集

去年11月4日，將軍澳尚德邨爆發反修例示威衝突，22歲科大生周梓樂於尚德邨停車場墮樓重傷昏迷，延至11月8日不治。事後每逢每月8日，都有大批市民到尚德邨獻花悼念，然而，過去多次的悼念活動都演變成警民衝突，多人被捕。 今日是政府實施「限聚令」後首個周梓樂悼念日，警方下午已在將軍澳多地駐守佈防，而停車場外的「祭壇」亦有多名防暴警員戒備，有市民到場獻花，警員呼籲在場市民及記者不要聚集。

市民到場獻花。（林振華攝）

去年11月4日凌晨，科大生周梓樂於尚德停車場3樓墮下2樓重傷，留醫至同月8日證實不治。周梓樂墮樓原因成謎，領展於事發後公開多條尚德停車場內的閉路電視片段，惟未有拍到其墮樓經過。當時網上有人質疑悲劇與警方有關，激起警民對立，警方其後已澄清絕無此事。其後每個月的8日，都有大批市民到尚德邨悼念周梓樂。

警方呼籲在場人士不要聚集。（林振華攝）

警停車場天台撿磚 稱不排除有人企圖示威使用

警方於Facebook專頁指，網上有人號召入夜後於將軍澳尚德邨一帶作悼念活動，警方基於過往曾經有人從高處擲物，危害現場人士的安全，今日下午在相關地點進行反罪案巡邏。於傍晚近6時於唐明街路邊花槽及停車場天台，撿獲一批磚頭及石頭。警方不排除有人企圖在示威活動中使用該批磚頭，作出破壞社會安寧的行為。警方現已撿走相關磚頭，並正全力調查案件。

警方強調，在疫情嚴峻時期，任何羣眾聚集均有可能增加病毒擴散的風險，呼籲市民不要大規模聚集。警方更譴責打算在示威活動中投擲磚頭或其他硬物的人，此舉嚴重危害在場人士，包括警務人員的人身安全。警方絕不容忍，定必嚴正執法。