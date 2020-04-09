新冠肺炎│尖沙咀無牌酒吧91人被捕案　負責人被控違限聚令今提堂

疫情肆虐，「限聚令」實施至今逾1星期，惟有無牌酒吧卻如常運作，警方加緊巡查，終在本周二（7日）在尖沙咀山林道，發現一個由黑幫經營的無牌酒吧，在1,000呎的場地內，竟容納91人，包括酒吧負責人、職員及酒客，全數被捕。3男1女負責人及職員，被控以「無牌賣酒」，當中1名30歲男負責人，另被暫控一項違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），案件將於今日（9日）上午在西九龍裁判法院提堂。

警方在無牌吧拘捕多達91人。（資料圖片）

西九龍總區反三合會行動組及特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，於4月7日凌晨約3時半展開打擊無牌賣酒行動，突擊搜查尖沙咀山林道21號一單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。行動中，警員拘捕3名本地男子及1名本地女子，年齡介乎20歲及30歲，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「販毒」，其餘53名本地男子及34名本地女子，年齡介乎16歲至55歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」及「藏毒」被捕。

警方今日表示，3名被捕本地男子及1名被捕本地女子，年齡介乎20歲至30歲，被暫控合共一項「無牌售賣酒類飲品」罪，其中一名30歲本地男子另被暫控一項違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），案件將於今日（9日）上午在西九龍裁判法院提堂。其餘53名本地男子及34名本地女子，年齡介乎16歲至55歲，已獲准保釋候查，須於4月下旬向警方報到。

當日行動中，警員共檢獲約34支酒類飲品及671罐啤酒，總值約5.7萬元，並檢獲約53克懷疑可卡因、約18克懷疑「冰」毒、約22粒懷疑搖頭丸、約24盒懷疑液態「冰」毒、少量懷疑氯胺酮及懷疑大麻，毒品總值約7萬元。

警方指《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）訂明，會址内純粹或主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類，供人就地享用的會址範圍必須關閉。違反上述規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。

警方批評，處所管理人於上址狹小的空間內向多人售賣酒類飲品，大大增加病毒在社區傳播的風險，行為極不負責任。