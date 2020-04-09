警深水埗搗3個街頭賭檔　拘11男女　5人違反「限聚令」接告票

警方加強打擊違反「限聚令」及街頭聚賭罪行，分別於昨日（8日）及今日（9日），巡查深水埗區的休憩地方，揭破3個非法賭檔，共拘捕11名男女，撿獲賭款賭具等，其中5名男女涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》。警方已向他們發出2,000元定額罰款告票。

深水埗警區特別職務隊及特遣隊人員一連兩天（8日及9日）在區內嚴厲打擊非法街頭賭博，突擊巡查幸福邨、石硤尾邨及南昌街一公園休憩處，搗破3個懷疑非法賭檔，共拘捕10名年齡介乎50歲至77本地男子及一名52歲本地女子，涉嫌「在賭場以外任何場所進行賭博」（街頭賭博），現正被扣查。警員共檢獲3副撲克牌及小量現金。

此外，人員於南昌街一公園休憩處行動期間，拘捕4名本地男子及1名本地女子，年齡介乎43歲至64歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》。警方已向他們發出2,000元定額罰款告票。

警方提醒市民，街頭聚賭屬違法行為。根據法例任何人於街道上經營或管理或控制非法賭博，一經定罪，最高罰款為5萬港元及監禁2年。任何人於街道上進行非法賭博，一經定罪，最高罰款為3萬港元及監禁9個月。此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的羣組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。