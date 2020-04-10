《警訊》主持梁皓妤被撤換　親證已向警方辭職：自問好畀心機做

由2017年起擔任節目《警訊》主持的女警員梁皓妤，於最近播出一集（4月8日）《警訊》被撤換，由警察公共關係科（PPRB）另一名男警、藝人張繼聰的弟弟張繼安接任。有消息指因警隊管理層認為梁皓妤於網上言論與警隊價值觀不符而不適合主持，更有傳梁皓妤已離職。 梁皓妤向《香港01》證實已向警方辭職，惟對傳言不作回應，未來打算參與有關動物權益的工作。她表示對離開《警訊》崗位及一眾同事感到不捨，「自問我做呢個崗位我好畀心機做，雖然我唔係要搏啲咩升級，但我好Respect（尊重）我嘅工作」。

梁皓妤於本月1日播出的《警訊》主持後，於其後一集節目已被更換為張繼安主持。（《警訊》節目截圖）

梁皓妤回應《香港01》查詢時指，自己已於周三（8日）向警方辭職，預計將於下周離任，未來數日主要處理後勤職務，之後便會卸下任職逾5年的警察身分。對於有傳警隊因不滿梁的網上言行，包括指她讚好「香港黑警 Hong Kong PoPo」專頁，及曾上載支持平反六四等照片，被管理層認為不符合警隊價值觀而調離《警訊》主持一職，梁皓妤表示「唔會回應」，但指自己是個人理由主動辭職。

對《警訊》戰友感不捨

梁皓妤畢業於香港樹仁大學新聞與傳播學系，曾於亞洲電視任職記者，她於2014年加入警隊，曾駐守東區特別職務隊，於2017年加入警察公共關係科影視聯絡組，主要任職《警訊》主持，另外亦創立警隊網上頻道「警Tick」。她直言對離開《警訊》主持崗位感到不捨，「其實真係好唔捨得啲戰友，包括監製、導演、警察同事同演員，雖然我喺警察部算唔係咁耐，喺警訊入面大家都經歷一段好開心嘅日子」。

梁皓妤指自己是傳理系出身，節目包括拍攝內容、資料搜集她都需要親自參與，「其實都知道《警訊》收視低、無乜人睇，點樣喺有限資源絕處逢生，好多謝佢哋相信我嘅構思」。

「好Respect我嘅工作」

任職《警訊》主持近3年時光，梁皓妤笑言公眾亦會有迴響，「試過星期六日去露營，有小朋友會認得我、同我講加油」，梁皓妤認為這亦是她的工作推動力之一，「自問我做呢個崗位我好畀心機做，雖然我唔係要搏啲咩升級，但我好Respect（尊重）我嘅工作」。

放下警察身分感輕鬆

過去一年社會運動令警民關係對立，作為面對公眾的警察節目主持可有艱難時刻？「喺街上面都會畀人鬧，我都係平常心去面對，專心做自己嘢就得」。即將卸下警察身分，梁皓妤表示感覺「輕鬆咗好多，開心咗」，未來她打算參與有關動物權益的工作，因自己一向喜愛小動物及關注動物權益，「想做番啲自己開心，同為小動物發聲嘅工作」，認為對自己會是一個新挑戰。