撐6分鐘救尋死伯伯　消防飛將軍親述驚險經過：當親人抱住唔放手

消防員天職是救急扶危，但救人過程中可能會身陷險境！上月28日，將軍澳厚德邨一名伯伯企圖從7樓單位躍下，消防接報趕抵現場，發現伯伯沿外牆一直往下爬，險象環生。消防員化身「飛將軍」游繩爬出窗外，裏應外合作試圖救人，惟伯伯情緒激動不斷掙扎，更一度脫去上衣企圖掙脫。「飛將軍」花近6分鐘成功將伯伯救入屋，附近街坊拍下救人片段，不斷有人驚呼，又大聲叫「消防員加油」，片段事後在網上瘋傳。 當日參與救援的寶林消防局隊員接受《香港01 》訪問，坦言是次救援是近年較驚險的行動，當中「飛將軍」消防隊目李敬明更徒手緊抱伯伯長達6分鐘，更做出「一字馬」的高難度姿勢，他憶述當時曾向同袍大叫：「快啲啊！頂唔住啦！」但他視每個事主如親人，「如果你抱着親人，一定會堅持到底」，他笑稱事後雙手完全乏力，但獲得伯伯家人送上感謝卡，即感到驚喜又開心。

當日參與救援的寶林消防局隊員接受《香港01 》訪問，（左起）高級消防隊目黃仲民、消防隊目李敬明、消防員李振邦。（黃偉民攝）

下雨、環境狹窄增救援難度

事發當日下午約2時，將軍澳厚德邨一名女子報警，指其父親要從單位躍下，寶林消防局接獲警方通報後，馬上派出一輛細搶及一升降台前往現場。消防到場時發現，伯伯正於大廈7樓外牆爬行。由於當日下着毛毛細雨，伯伯不斷爬上爬落，情況險象環生，高級消防隊目黃仲民馬上安排隊員設置高空拯救工具。

其後伯伯爬到5樓，消防員試圖安撫其情緒，不斷大叫「幫你呀」、「唔好郁」，惟伯伯只是不斷喃喃自語「無氣無力」，未有理會勸籲。擔任「飛將軍」的消防隊目李敬明，迅速於4樓爬出試圖用繩索固定伯伯，不讓對方攀爬，惟伯伯不斷掙扎，未能成功扣上繩索。

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「飛將軍」手腳並用緊抱6分鐘：快啲啊！頂唔住啦！

伯伯一度脫下上衣試圖掙脫消防員，加上現場環境狹窄及有雨，李隊目需手腳並用把對方穩住：用左腳讓伯伯坐下，用右手環抱着他，再用右腳頂着事主後背，以防他墮下，再用左手用水管「借力」。其間伯伯仍不斷掙扎，李隊目果斷地脫下口罩，大聲向4樓及3樓同事呼叫。他解釋當時已無手利用對講機與其他隊員通話，只能呼叫，而他已與伯伯糾纏了5分鐘。

同時，隊員李振邦趕到3樓單位，拆開窗花鎖頭，準備爬出協助，其時李隊目已高呼：「快啲啊！頂唔住啦！」李振邦馬上用工具爆開窗花，出去協助李隊目固定伯伯，終順利將他救回屋內。伯伯一度再次想再爬出窗外，李振邦馬上安撫對方，之後協助李隊目返回屋內，驚險救人場面終落幕。

視事主為親人奮力拯救 獲家人送感謝卡

短短數分鐘內，消防員以耐力及爆炸力穩定伯伯，才能成功救人，事發片段獲得網民一致拍掌讚好。李隊目憶述，當時要維持近乎「一字馬」姿勢長達6分鐘，他坦言當時覺得「很漫長」，事後返回屋內時，雙手完全乏力、腫脹，同僚向他笑稱：「有無力揸筷子食飯啊？」李隊目亦坦言，是次救援是近年較為驚險的行動。

片中有不少街坊不斷向他們高呼「消防員加油」，３人笑稱現場環境嘈吵，專心與隊員溝通，未有聽到加油聲音。對於每宗高空拯救行動，李隊目指每次都會視事主為家人，「如果你抱着親人，爸爸媽媽、仔女，一定會堅持到底，完成任務才放手」。加上消防隊員之間合作，才可順利救回事主。

事後伯伯的家人向參與救援的消防員送上感謝卡，感謝當天消防員救回親人，畫中有李隊目「一字馬」動作，他笑言相信不少人對其動作都特別深刻。他們坦言過往亦曾收不少市民的感謝卡，每次收到時都有不同的驚喜。