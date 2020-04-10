奪命車禍│喪命26歲工程師為運動健將　出事時穿波鞋　跑友哀悼

大埔公路沙田嶺段近九龍水塘昨晚（9日）發生奪命車禍，26歲男子於過路時被黑色私家車撞倒，送院搶救後不治，現場遺下傷者的波鞋、鞋墊、手錶；涉事27歲男司機涉嫌危駕被捕。 據了解，死者吳國興任職工程師，生前熱愛跑步，曾參與長跑賽事奪獎，跑友形容他「非常好仔，有責任感、好隨和好善良」。

生前熱愛運動 跑友：非常好仔

車禍中不幸身亡的26歲男子吳國興，據悉生前熱愛運動，不時於社交平台上載行山、跑步的照片，亦曾與本地知名三項鐵人運動員呂劍倫等，組隊參加半馬接力賽並奪冠。呂劍倫亦發文悼念好友，稱「你的善良永遠留在我的心中」、「#rip」。有死者鄰居透露，死者與父母同住，其父已退休。

呂劍倫向《香港01》證實吳國興死訊，他稱與吳相識10年以上，「啱啱識佢嗰陣佢仲讀緊中學」，指死者向來學業成績佳，於科大工程系畢業後任職工程師，形容他「非常好仔，有責任感、好隨和好善良」。

呂劍倫指死者熱愛跑步，除日常訓練過去亦會參加長跑、山跑的賽事，過去他們不時會一同練跑，但主要於運動場內訓練，如街跑則較多到吐露港訓練，至近一年因吳工作繁忙，主要會下班後單獨練跑，所以較少見面。呂指目前有共同朋友正與吳家人聯絡慰問，惟目前其家人情緒仍未平復。

死者吳國興生前熱愛運動，過去曾參加賽事奪獎。（網上圖片）

事發昨晚9時許，一輛私家車沿大埔公路沙田嶺段向九龍方向行駛，至近九龍水塘時，把正在過路的吳國興撞倒，吳重傷昏迷被送院搶救，至翌日凌晨證實不治。肇事的27歲姓段男司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，車上的22歲女乘客亦受傷送院。