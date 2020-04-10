復活節深水埗疫巿逼爆　千呎雜貨店擠逾百人　顧客「身貼身」購物

全球爆發的2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情未遏，本港經歷湖北武漢觸發的首輪疫情，再迎來外地傳入的第二波疫情挑戰後，總確診人數已直逼一千大關。政府宣布關閉娛樂場所，限制食肆人數及禁止4人以上聚集，但在過去數天新增確診病例稍緩，加上迎來清明、復活節長假，巿民對眼見疫情似稍緩而掉以輕心。 今日（10日）是復活節長假期首天，《香港01》記者到向來人煙稠密的深水埗巡視，只見鴨寮街人頭湧湧，不少顧客聚集在店舖及排檔前，看商戶職員講解可收看劇集等的機頂盒。而福華街一間千多呎的雜貨店內，更擠滿逾百名顧客，大家幾乎是「身貼身」地搜羅心頭好。有商戶指疫情爆發初期，深水埗一度變「死城」，至近日確診數字回落，加上適逢假日，人流才見回歸。

向來以平價貨品作招來的福華街「特賣城」，逾千呎的空間內擺滿貨物，店內客人估計逾百，幾乎是「身貼身」地揀選貨物，人流與平日相若。（王譯揚攝）

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本港今日（10日）新增確診病例為16宗，累計990宗，接近千宗大關。對比3月外地回港人士帶來的第二波疫情，每日確診個案以數十計算，過去數天每日約新增10多宗確診病例，數字明顯下降，但衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上表明，雖然數字下降，但不能說壓制疫情，可能還有無病徵的個案無檢測出來。她指觀察到很多因復活節假期而出街，促請市民保持社交距離，避免不必要聚集，出行前亦要想清楚。

不過，記者今日下午時份到深水埗區視察，發現街上人數甚多，其中鴨寮街一帶有不少男士來往。出售機頂盒的商舖、推銷貨物的排檔外，每間舖都站了20多名圍觀客人。至於向來以平價貨品作招來的福華街「特賣城」，逾千呎的空間內擺滿貨物，店內客人估計逾百，記者嘗試進入店內，只能擠在人群罅隙之間，客人幾乎「身貼身」地揀選貨物，人流與平日相若。而深水埗區的巴士站亦大排長龍，有不少乘客在候車。

有市民表示，因會戴口罩及洗手，對疫情不感擔心，「驚就唔會出街啦」，但指購物後便會回家，不會在街用膳，以免要脫下口罩。有商戶則透露，對比起疫情爆發初期，深水埗街道近日的人數明顯增加，或因今日是假期，以及過去數天新增確診數字回落有關。