警一連2日打撃非法賽車拘8人　T牌私家車遇截狂飆失控撞欄

警方一連2日於新界南總區多個地點進行打擊飄移及非法賽車活動，行動中共拘捕8人，分別涉嫌非法賽車及危險駕駛。其中1宗案件發生於今日（12日）凌晨，2輛私家車被截查時高速駛走，當中1輛掛着T牌的私家車駛至青沙公路時突失控撞欄，27歲男司機被捕 。

警方一連2日於新界南總區多個地點進行打擊飄移及非法賽車行動，行動中共拘捕8人。（警察公共關係科圖片）

警方昨晚（11日）約11時於青衣青尚路近6號迴旋處，發現5輛私家車及1輛客貨車飄移。警員隨即上前截查，經初步調查後，拘捕6名男司機及1名男乘客，年齡介乎20歲至27歲，涉嫌危險駕駛，其中1名司機涉嫌駕駛時沒有第三者保險，2名司機涉嫌駕駛未獲發牌車輛。7名被捕男子已獲准保釋候查，須於5月下旬向警方報到。



另外，今日（12日）凌晨約4時，人員巡經葵涌貨櫃碼頭一帶，發現2輛非法改裝私家車高速行駛，警員上前截查時，該2輛私家車高速駛走，由葵涌貨櫃碼頭駛上青沙公路，並經由尖山隧道往大圍方向行駛，時速超過每小時230公里，期間曾兩度未有按交通燈指示停車。

警員追至美林邨對開的青沙公路，其中1輛車懷疑失控撞欄，另1輛車逃去，而被截獲車輛掛有試車牌照。經初步調查後，27歲男司機被捕，涉嫌非法賽車、危險駕駛、超速駕駛、駕駛時沒有第三者保險、違反試車牌照使用規定及駕駛時沒有帶攜帶駕駛執照，涉案車輛被扣查作進一步檢驗。，被捕男子現正被扣留調查。