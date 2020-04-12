尖沙咀驚安之殿堂內偷$1890元牛扒　偷竊男求饒﹕畀次機會啦！

去年7月進駐尖沙咀的日本知名折扣百貨公司「驚安之殿堂」今午發生盜竊案，一名男子偷走店內1,890元的牛扒後，被人在街頭截獲，交由警方處理。網上片段可見，一名戴鴨舌帽及黑口罩的男子，在路牌旁被數人制服，男子不斷求饒及掙扎稱﹕「畀次機會啦！好嗎？」惟在場人士未為所動，反問﹕「係咪想我撳你喺地下？」

男子涉嫌在尖沙咀驚安之殿堂內偷取牛扒，終被數名途人制服。（網上影片截圖）

據了解，案發地點為人稱「Donki」的日本大型連鎖百貨店「驚安之殿堂」唐吉訶德，該店去年7月在尖沙咀彌敦道118至130號美麗華廣場開業。

今（12日）下午5時許，上址發生盜竊案，1名男子懷疑偷走6塊總值1,890元的牛扒，然後逃出店外。附近途人上前協助追截，你追我逐逾100米後，在金巴利道與加拿分道交界終制服涉盜竊男子，途人亦報警求助。警方接報到場，起回該6塊牛扒，並拘捕該名46歲姓植男子。經調查後，案件列作「盜竊」，交由油尖警區刑事調查隊跟進。

據網上流傳片段可見，懷疑盜竊牛扒的男子戴鴨舌帽及黑口罩，被3名男子抓緊肩膀及孭帶，他曾試圖掙扎逃走不果，有人向他斥喝﹕「你咁多嘢唔做，做賊？」一名女子趕至，氣來氣喘說﹕「幫我捉住佢呀！佢偷嘢呀！」其後賊人多次向該女子稱﹕「畀次機會啦！好嗎？」惟對方未有理會，更向協助制服賊人的途人稱﹕「踩住佢隻腳就冇得走㗎啦。」

雖然賊人數度求饒，希望在場人士放他一馬，惟大家不為所動，僅稱﹕「你係咪想我撳你喺地下？」其後有身穿驚安之殿堂制服的職員到場，協力制服賊人。