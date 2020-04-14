電子告票曝曬半小時發黑變「炭燒牛肉乾」　警：不影響檢控

針對違例泊車，警方「電子定額罰款通知書先導計劃」，即俗稱「電子牛肉乾」推行將近1個月。該計劃採用的熱感紙，繼早前有車主投訴遺下膠迹在車頭玻璃後，昨日（13日）記者發現有電子告票被陽光曝曬半小時，紙質即發黑變成「炭燒牛肉乾」，不過車牌等資料仍清晰可見。 警方表示已就事件向紙張供應商查詢及跟進，並強調電子告票因環境或其他外在因素導致損毀或變色，不影響其對違例事項檢控的有效性。專家表示若告票上字體模糊或有水印，而非車主造成，可作為申辨理由。不過法例沒有規管告票不能變黃發黑，重點是不影響車牌、行車證編號等資料。

電子告票正午12時被抄牌，經歷半小時陽光洗禮便發黑。（香港01記者攝）

警方上月16日新推出「電子牛肉乾」，用流動打印機即時用熱感紙打印告票。4月中旬，清爽晴朗的下午1時，荃灣一輛違泊私家車被抄牌。記者發現該車的車頭水撥夾着的電子牛肉乾，該車正午12時被抄牌，經歷半小時陽光洗禮便發黑。

記者其後再巡視荃景圍一帶，發現正午被抄牌的車，電子告票都出現不同程度發黑。4月中午氣溫不過25攝氏度，告票上的車牌等資料仍可看到，但踏入夏季氣溫更高，未知熱感紙會否更快發黑，從而可能影響告票準確度。

香港汽車工業學會會長李耀培表示，現時電子告票是採用熱感紙，因為熱感紙大小，最能配合流動打印機作出即時票控，在台灣、日本等地早已應用。據他了解，警方在計劃推行前曾作試驗，電子告票能防刮花、雨水。至於發黑，他指法例沒有規管告票不能變黃發黑，重點是不影響車牌、行車證編號等資料，如果告票上字體模糊或有水印，而並非車主造成，或可作為申辨理由。

他指出，新告票推行只有約1個月，定會有需要改良的地方。就電子告票發黑的問題，他認為警方可向供應商了解，到底是紙質、打印方式，還是墨水出現問題，以免影響觀感。

警方：告票因環境因素損毀變色 不影響檢控有效性

警方回覆《香港01》表示，採購打印機用紙時已對不同供應商的紙張，進行各種耐熱耐濕測試，務求挑選最適合本港環境及氣候的紙張。警方已就事件向紙張供應商查詢，獲確認紙張打印的一面是熱感特別塗層。至於查詢中有紙張被陽光長時間照射下變黑，供應商需要再了解情況。



警方強調，電子告票如因環境或其他外在因素導致損毀或變色，並不影響其對違例事項檢控的有效性。電子告票採用至今，警方並無接獲類似因變色而失去檢控作用的報告。

記者巡視荃景圍一帶，發現正午被抄牌的車，車頭放着的電子告票都出現不同程度發黑。（香港01記者攝）

熱感紙應用廣泛

熱感紙廣泛應用於商戶發出的單據，台灣彩券（類似香港六合彩）也是其中之一，惟去年有台灣網民表示，其父見中200元的發票太皺，於是用熨斗燙一燙，因熱感紙怕光怕熱的特性，受熱後領獎條碼變黑，導致無法領獎。

另外，熱感紙帶毒素「雙酚A」的報道亦鬧得沸沸揚揚，香港衞生署曾就此發稿，指根據世衞及歐洲食品安全局的科學資料，最近一些動物實驗研究結果顯示，低劑量雙酚 A會對動物的神經系統、發育期的行為和生殖系統有不良影響。不過，另一些動物研究結果卻顯示沒有影響，研究結果不一，未有實質證據顯示含雙酚A的熱感紙對人體健康構成影響。