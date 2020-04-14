恐怖狗咬狗｜遭貴婦狗狂咬　主人抽繩變吊頸　松鼠狗「雙料」慘死

西貢發生恐怖「狗咬狗」命案！昨日（13日）網上瘋傳一段影片，一名拖着1隻貴婦狗及1隻松鼠狗、在西貢獅子會放狗的中年婦，被指縱容其貴婦狗咬傷其他犬隻，遭多名狗主聲討。 爭執期間，貴婦狗失控發狂，突緊咬「自己友」松鼠狗頭頸不放，在其他狗主慘叫聲之下，中年婦連繩將2隻狗抽起，松鼠狗處於被咬及狗繩纏頸之間，當場奄奄一息，中年婦卻施然將其抱走。襲擊片段網上瘋傳，有義工表示得悉松鼠狗被送往診所後證實死亡，貴婦狗亦被人道毀滅，群起撻伐該女主人不負責任及「虐畜」。相關片主今日（14日）凌晨，亦親往警署報案。

涉事兩段影片昨日在多個facebook群組瘋傳，其中一段長約2分18秒的影片顯示，一名中年婦拖着1隻貴婦狗及1隻松鼠狗，在西貢獅子會放狗時，與其他狗主爭執，同行亦有另一名拖着1隻唐狗及1隻貴婦狗的男子。當時其他狗主指責該名中年婦縱容其貴婦狗咬傷其他犬隻，卻惡人先告狀，「妳隻狗咬我隻狗呀！仲喺度影人哋，妳係咪有病呀？」該女子則反駁：「妳隻狗衝埋嚟吖嘛！」

雙方爭執期間，貴婦狗已瘋狂吠叫，企圖撲向其他人，但在狗繩之下未能脫身。未幾，牠突然「轉移目標」壓向松鼠狗，將對方頭部按於地上後，即緊咬其頭頸不放。初時眾人仍未知事態嚴重，指責該女主人「妳睇下佢？自己狗都咬呀！」但眼見貴婦狗未有放口跡象，即心知不妙，不停「嘩嘩嘩」驚呼狂叫。

中年婦見狀，一手連繩將2隻狗扯起，但貴婦狗仍緊咬不放，松鼠狗無法掙脫，又被狗繩纏頸，凌空中已失去知覺。該女主人一度「起飛腳」，企圖將2隻狗踢開，事敗後才用手將2隻狗分開，惟過程中松鼠狗一直被「吊頸」，最終倒地浴血，失去知覺。在場狗主幾被嚇破膽，「你有冇人性㗎！」、「隻狗流血喇！」、「妳係咪痴線㗎！」、「妳真係虐畜呀咁樣！」同類指罵聲夾雜哭聲此起彼落。

該中年婦見群情洶湧，只不停稱：「你哋行開啲好冇呀？」，其後手抱松鼠狗緩慢離去。在場狗主見她置若罔聞，轉移向其同行男子「求助」，要求他們立即帶松鼠狗睇獸醫，「唔該你控制佢（中年婦）啦，去睇獸醫啦好冇呀，佢（松鼠狗）死咗喇！」但該男子亦未有理會，2人繼續拖狗慢步離開。其他人大罵他們毫無人性，「仲慢慢行，個人有問題隻狗先有問題呀！」

片段在網上瘋傳後，網民群起撻伐該名中年婦不負責任，並有虐畜之嫌。有動物義工了解後，得悉松鼠狗被送往診所後證實死亡，貴婦狗亦要被人道毀滅，事後主動聯絡片主了解，經商討後，片主於今日（14日）凌晨，親身前往警署報案。