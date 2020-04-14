恐怖狗咬狗｜「兇案」短片惹巿民震怒　片主報警：佢冇當狗係命！

西貢恐怖狗咬狗片段在網上瘋傳，無論愛狗士及一般巿民都感到震怒，事發時親眼目擊「兇案」過程的李小姐及黎小姐，忐忑不安與動物義工商討後，今日（14日）凌晨帶同拍攝的影片，親身前往警署報案。2人指涉案女狗主毫無歉意，又縱容其貴婦狗胡亂噬咬其他狗，才釀成慘劇，「佢冇當狗係命囉！」

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凌晨3時許，李小姐夫婦聯同黎小姐，先後前往西貢警署及黃大仙警署報案。他們憶述事件時仍猶有餘悸，指昨（13日）午2時許，3人結伴往西貢獅子會一帶放狗。及至下午5時許，途經某條狹窄行山徑時，迎面遇到涉案女狗主，「佢隻狗（貴婦狗）衝嚟咬住我哋隻八哥！」眾人驚惶失措，幸及時將2狗分開，但對方毫無歉意，反而惡人先告狀，「仲話點解妳隻狗行埋嚟我度？一句對唔住都冇講過！」

她們立即檢查八哥情況，因未見有表面傷，為息事寧人而未有追究。未幾，雙方兜兜轉轉後又再重遇，李小姐指該名女狗主立刻拿出手機拍片，更對她們惡言相向稱：「呢個八婆用粗口鬧人，我要公審妳！」他們為安全起見，立即抱起八哥以免牠被再咬傷，同時不甘示弱用手機反拍對方，詎料錄低「命案」發生一刻。

李小姐與黎小姐表示，貴婦狗突然發狂緊咬松鼠狗，女狗主卻用腳踢，企圖把2狗分開，她們憶述當時情況：「180度咁揈，隻狗（松鼠狗）即刻冇意識，個口吐血！」最令在場人士氣憤的是，松鼠狗出事後，該婦人施施然慢行，在場其他狗主反而十分緊張，亦不值她人所為，紛紛指罵及催促她帶松鼠狗求醫，但仍不獲理會。

片段於網上瘋傳，非但愛狗人士心痛，一般巿民亦看得震驚及憤怒，當得悉松鼠狗死訊、貴婦狗又被人道毀滅後，他們更忍不住落淚。李小姐狠批：「佢冇當狗係命囉！」其丈夫亦慨嘆：「好唔開心，隻狗死咗不特止，另一隻仲要人道毀滅，我哋覺得好有虐畜成份！」他們認為，如明知狗隻有攻擊性，必須為其戴口罩及向其他人警告，事件是教導狗隻出了問題，「我哋唔會知佢有攻擊性，妳又冇warning（警告），一定要戴口罩！」。