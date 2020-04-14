大專生攜2支汽油彈圖襲葵涌警署被捕 　疑有車接應　警追緝同黨

警方在葵涌警署對開拘捕1名21歲大專男生，在其隨身物品搜獲2支汽油彈，懷疑有人企圖向葵涌警署發動襲擊。 自今年1月以來，葵涌警署多次遭人掟汽油彈，警方其後派員在附近加強巡邏，至昨日（13日）晚上8時許，特遣隊人員於葵芳邨發現1名可疑男子，並尾隨他到葵富路一個休憩處。其間該男子將1個袋放置枱面，警員見狀上前截查，發現袋內有2支用「啤酒樽」製成的汽油彈，警員遂拘捕該男子。 據了解，該名被捕男子21歲姓林，為IVE學生。消息稱，事發時有接應車輛將他載到上址，警方正追緝在逃同黨。

警員發現21歲男子放下的袋內藏有2支用「啤酒樽」製成的汽油彈，於是將他拘捕。

該名被捕的21歲姓林男子，就讀香港專業教育學院，被警方通宵扣查。昨日（13日）探員將疑犯押返其位於柴灣興民邨民富樓住所搜證。據了解，事發時有1輛可疑車輛接載疑犯，他下車後自行到公園，該車輛則駛離現場。

警方稱，葵涌分區特遣隊人員於昨晚約8時50分，在葵涌葵芳邨一帶進行反罪惡巡邏期間，發現1名男子形跡可疑，並將1個手提袋放在葵芳邨葵正樓外一張石枱上後離開。

人員隨即上前截查，並在遺下的手提袋內發現2支懷疑汽油彈。經初步調查，該名21歲男子涉嫌藏有攻擊性武器被捕，現正被扣留調查。案件交由葵青警區反三合會行動組人員跟進調查。

警方在葵涌警署對開拘捕1名大專男學生，在他放下的手提袋內搜出2支汽油彈，懷疑有人企圖向在葵涌警署發動襲擊。（陳蕾蕾攝）

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今年1月29日，葵涌警署曾遭人投擲汽油彈襲擊，當晚8時許，當時3名可疑人士，向警署車閘位置投擲3個汽油彈，其後逃去。汽油彈分別落在馬路行車線及渠蓋位置，事件中無人受傷。另外2月29日，葵涌警署的停車場遭人投擲玻璃樽，一輛私家車擋風玻璃損毀。警員經調查後，相信玻璃樽為空樽，其後將碎片檢走化驗。

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》62條，藏有任何物品意圖摧毁或損壞財產，可處監禁10年，如有人利用汽油彈縱火，可判處終身監禁。