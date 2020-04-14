大專生攜2枚汽油彈圖襲葵涌警署被捕 　警追緝同黨

警方在葵涌警署對開拘捕一名大專男學生，在其身上檢獲2枚汽油彈，懷疑有人企圖向葵涌警署發動襲擊。今年1月以來，葵涌警署多次遭人掟汽油彈，警方其後派員在附近加強巡邏，至昨日（13日）晚上8時許，特遣隊人員於葵芳邨發現一名可疑男子，並尾隨他到葵富路一個休憩處。其間該男子將一個袋放置枱面，警員見狀上前截查，發現袋內有兩枚用「啤酒樽」製成的汽油彈，警員遂拘捕該男子。據了解，該名被捕男子21歲姓林，他為IVE學生。消息稱，事發時有接應車輛將他戴到上址，警方正追緝在逃同黨。

警員發現該名21歲男子袋內有，載有兩枚用「啤酒樽」製成的汽油彈，於是將他拘捕。

該名被捕的21歲姓林大專生，就讀香港專業教育學院，被警方通宵扣查。昨日（13日）探員將疑犯押返，其位於柴灣興民邨民富樓搜證。據了解，事發時有一架可疑車輛，接載該名被捕的大專生，其後大專生下車後自行到公園，涉案車輛則駛離現場。

今年1月29日，葵涌警署曾遭人投擲汽油彈襲擊，當晚8時許，當時3名可疑人士，向警署車閘位置投擲3個汽油彈，其後逃去。汽油彈分別落在馬路行車線及渠蓋位置，事件中無人受傷。另外2月29日，葵涌警署的停車場遭人投擲玻璃樽，一輛私家車擋風玻璃損毀。警員經調查後，相信玻璃樽為空樽，其後將碎片檢走化驗。

警方在葵涌警署對開拘捕一名大專男學生，在其身上檢獲2枚汽油彈，懷疑有人企圖向在葵涌警署發動襲擊。（陳蕾蕾攝）