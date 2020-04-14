恐怖狗咬狗｜貴婦狗疑為保護主人失控　獸醫：應訓練狗狗免變大佬

昨日（13日）西貢發生「狗咬狗」事件，一隻貴婦狗突性情大變，咬着松鼠狗不放，而64歲姓李女狗主涉嫌「公眾地方行為不檢」和「殘酷對待動物」被捕。有獸醫認為，貴婦狗為保護主人突然情緒激動，即使平日狗狗在家中性格溫馴，可能突然受驚變惡。他指，狗狗性格主要受主人影響，主人應該平日在家中訓練狗狗服從性，否則狗狗出街可能變「大佬」，難以控制。

狗狗變家中「大佬」 外出難控制

獸醫黎昌生表示，片中主人吵架，狗狗可能出於保護家人心態，突然發惡。黎醫生指，狗狗平日在家中可能表現正常，但當受驚，可能會出現不斷吠、咬人情況，「主人伸手都可能會被咬。」。黎醫生表示，不同品種的狗都有機會突然性情大變，但性格主要受主人訓練問題影響。他指，人的小動作均可改變狗狗性格，例如家人吃飯時，要求狗狗不可走近餐桌；或狗狗需要待主人用膳後才可用膳；或訓練時可以突然拿走其食物，訓練服從性，「當你放狗狗地位較低，牠便不可霸道，要服從。」若狗狗在家中是「大佬」，放狗時主人亦較難控制狗狗。

「一分二」狗繩方便但難控制

片中女狗主用「一分二」的狗繩拖着貴婦狗及松鼠狗。獸醫古道認為，「一分二」的狗繩好處是方便，但只適用不會扯繩、不會打架的溫馴狗隻。 古醫生指，如果其中一隻狗狗扯繩，會經常出現兩隻狗「分道揚鑣」，容易令另一隻狗狗撞柱或纏繞其他物品，有一定危險。他指，片中兩隻狗狗打交，因為分繩距離短，無法分開兩隻狗，變相「一扯就抽起兩隻狗」，他認為主人應馬上解扣將兩隻狗分開。

他提到，咬狗的貴婦狗可能是失明狗隻，他指若狗狗失明，防範心一般較強，加上當時主人情緒非常高昂，當松鼠狗不小心碰到牠時可能被嚇倒，「佢盲咗都睇唔到邊個黎，主人應該好好控制。」