恐怖狗咬狗｜告虐畜須證狗主鼓勵兩狗打鬥　咬傷他人或遭民事索償

西貢恐怖狗咬狗片段引起愛狗人士震驚，貴婦狗咬死同伴松鼠狗，兩狗女主人涉嫌公眾地方行為不檢和殘酷對待動物（虐畜）被捕。律師指出，若要檢控狗主虐畜，必須證明狗主有意圖令兩狗受傷，鼓勵它們打鬥；一般狗隻咬噬其他人或其他人的狗時，如狗主早已盡責為牠佩戴所須的狗帶及口罩，並曾試圖阻止事件發生，狗主則不涉違犯《狂犬病條例》及《危險狗隻規例》，但傷者或受傷狗隻狗主可遁民事索償，追討身體受傷的金錢損失及精神損失。

恐怖狗咬狗｜雙方爭執期間，中年婦的貴婦狗突咬「自己友」松鼠狗。（網上影片截圖）

律師梁永鏗表示，貴婦狗體型細小，體重不足20公斤的狗隻無須時刻在公眾地方以狗帶牽引。他指出，刑事方面，如要就虐畜作檢控，必須證明女狗主做法不當，有意圖令兩狗受傷，例如是鼓勵兩狗打鬥，如同鬥雞，或曾喂飼兩狗服食藥物令牠們失控，除非有明顯意圖，否則難以證明狗主涉虐畜。

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根據第421章《狂犬病條例》第23條，在公眾地方，所有狗隻須以狗帶牽引或以其他方式妥善控制，除了在郊野公園，體重20公斤或以上的大型狗隻須以一條長度不超逾2米的狗帶穩妥地牽引，或不超逾1.5米的狗帶縛在固定物體上。

而按第167D章《危險狗隻規例》，任何狗隻在沒有以任何形式被激怒的情況下，咬傷或襲擊人或狗，可能會被法庭裁判官宣布為「已知危險狗隻」，牠們進入公眾地方，狗主必須為牠們戴上必須要戴上足以防止其咬噬任何人的口套，以及用一條不超過1.5米長的狗帶穩妥地牽引著。

梁永鏗指，狗主有責任確保狗隻受控，若狗隻咬傷人，是否涉及刑事成份，視乎狗主是否盡責，為狗隻帶上所須狗帶或口罩，是否有試圖拉狗帶阻止它咬人，如狗隻咬人是一反常態，狗主曾試圖阻止，檢控難成。

一般人或狗遭狗隻咬傷，造成受傷或死亡，受害者或狗主可遁民事追討損失。梁永鏗表示，此事情況是狗主疏忽，原告可追討身體受傷造成的金錢損失及精神賠償，包括痛失愛犬的賠傷。